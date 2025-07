Canarias lidera una alianza de las RUP para proteger las ayudas europeas al sector agrario

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias reunió esta mañana a representantes del sector agrario, industrial y empresarial del Archipiélago para analizar el impacto del nuevo marco financiero plurianual propuesto por la Comisión Europea, que supondría un cambio de paradigma en la gestión de las ayudas al campo en las regiones ultraperiféricas (RUP). El consejero Narvay Quintero anunció que el Archipiélago está promoviendo una alianza con el resto de RUP -como Azores, Madeira y los territorios franceses de ultramar- para conformar un frente común ante Bruselas y defender el mantenimiento de un estatus específico y diferenciado dentro de la Política Agrícola Común (PAC). «No estamos de acuerdo con esta propuesta; implica un cambio de modelo completo para las RUP», alertó Quintero tras el encuentro, que contó con la participación de organizaciones agrarias, representantes empresariales como Asinca y la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias.

La propuesta europea, aún en fase de borrador, elimina el reglamento específico que hasta ahora amparaba al programa Posei -instrumento clave para compensar los sobrecostes de la producción agraria en las RUP- y lo integra como una “intervención” más dentro del Plan Estratégico Nacional de cada Estado miembro. Esto, según el Ejecutivo autonómico, desdibuja las singularidades de regiones como Canarias, que dejarían de contar con una ficha financiera propia y pasarían a depender de las prioridades internas de cada país. Quintero subrayó que, aunque el artículo 48 del nuevo reglamento obliga a los Estados a “respetar el statu quo de las RUP”, no se concreta el presupuesto ni qué productos serán susceptibles de ayuda. «Se traslada la responsabilidad de definir las políticas al Estado miembro, que tendrá que repartir fondos entre defensa, sanidad, medio ambiente y agricultura, lo que debilita nuestra posición y pone en riesgo recursos fundamentales», advirtió.

Rechazo unánime

El rechazo es unánime. José Carlos Rendón, presidente de Asprocan, valoró la convocatoria como “un foro muy necesario” y apeló a la unidad del sector: «Lo que viene de Europa es bastante complicado. No hay un solo aspecto positivo en esa propuesta. Quieren meternos en un paquete que no tiene nada que ver con la realidad de Canarias». Por su parte, Ángela Delgado, presidenta de Asaga Canarias, denunció la “perversión” de integrar a las RUP en una política agraria común sin distinciones. «Seríamos un grano de arena en una playa inmensa. Esta propuesta no solo no nos favorece, sino que nos perjudica gravemente», afirmó.

La amenaza llega en un momento delicado para el campo canario. El borrador comunitario plantea además una reducción del 22% al 30% en el presupuesto de la PAC respecto al periodo anterior, lo que supondría un recorte de hasta 86.000 millones de euros en toda Europa. Frente a este escenario, Canarias ha iniciado contactos con el Gobierno español, el ministro de Ultramar francés y la RUP portuguesa, y ha enviado cartas a la Comisión y al Parlamento Europeo. «Queremos que se active el grupo de amigos del Posei -España, Francia y Portugal- y solicitar antes de final de año una reunión con el comisario europeo para exigir que salgamos de esta propuesta y volvamos a colgar directamente de la Comisión», concluyó Quintero.