Las casas terminadas caen un 14% en Las Palmas y se duplican en Tenerife

Un ritmo de construcción de viviendas «insuficiente». Así describe el informe anual del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) la situación de la edificación en las Islas a pesar de que se está experimentando un «dinamismo inmobiliario». Lo cierto es que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la construcción de edificios residenciales ha aumentado un 118%; en cambio, en la provincia de Las Palmasno solo no crece con respecto a 2023, sino que retrocede un 14%. Pese al notable incremento en las islas occidentales, el conjunto del Archipiélago no supera su media anual de 3.000 viviendas levantadas, frente a una realidad en la que «es necesaria la construcción de, al menos, 10.000 casas al año para cubrir la demanda actual», explica Isidro Martín, secretario de la junta directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco).

En términos generales, los datos reiteran la recuperación del ritmo de construcción, que se había frenado en 2020 como consecuencia de la crisis de la covid. Así, la producción de este sector reflejó en 2024 un crecimiento acumulado del 37%. Santa Cruz de Tenerife alcanzó el mayor número de viviendas terminadas, con 1.775 frente a las 812 construidas en 2023. Por su parte, Las Palmas ha visto reducir el número de inmuebles terminados en 2024: 1.114 con respecto a los 1.295 del año anterior.

Sin embargo, la predicción para 2030 que hace Isidro Martín estima que se deberían levantar más de 50.000 inmuebles. «Y no serían suficientes para cubrir la alta demanda en las Islas».

La variación de cifras entre provincias genera reacciones prudentes en el sector de la construcción. María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, tacha de insuficiente el crecimiento del último año. «Me alegraría que aumentara la producción de casas en un porcentaje que fuera más del 100%». En este sentido, les resta importancia a las diferencias de porcentajes entre provincias y señala que lo esencial es «cubrir la demanda insatisfecha de residencias en Canarias, sobre todo, para la población de rentas medias». En otro enfoque más optimista asegura que «se están poniendo los cimientos para continuar impulsando el sector de la construcción».

Uno de los motivos de este desajuste entre provincias -en el que una duplica su volumen de viviendas terminadas y la otra se estanca en los datos del año anterior- obedece también a los encargos a constructoras de Gran Canaria en municipios como el de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife. Gil explica que se van a levantar hasta 300 viviendas, una actividad que desvía la balanza de las edificaciones residenciales hacia Tenerife.

Licitaciones públicas

Otro motivo que explica el desequilibrio provincial tiene que ver con la concesión de licitaciones públicas. Sobre este asunto, el CES reconoce el incremento que se ha producido en Canarias. Las cifras aumentan un 9,54% en relación con 2023. Destacando el subsector de edificación, con un aumento del 15,87% frente al subsector de ingeniería civil, que fue del 4,89%. A nivel nacional, el incremento fue del 8,13%. Si la comparación se hace con los años 2016 y 2017 se observa que las cifras se han duplicado, lo cual refleja el mayor dinamismo que este sector tiene respecto a años precedentes, aunque sin alcanzar, ni mucho menos, las cifras de la época de la burbuja inmobiliaria. A este respecto, el secretario de la junta directiva de Fepeco aclara que los ayuntamientos de Las Palmas han concedido licitaciones con mayor facilidad que los de la provincia vecina. Así, «se están comenzando a aceptar ahora proyectos de hace tres o cuatro años», una situación por la que se puede ver aumentada la cifra de inmuebles en Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, «el suelo no es un problema», subraya Gil. Canarias dispone en la actualidad de más de 9.000 hectáreas que podrían ser destinadas a uso residencial. Es decir, casi la superficie total de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por islas, Tenerife es la que más terreno urbanizable tiene disponible (4.407 hectáreas), seguida por Gran Canaria y Fuerteventura (3.500 hectáreas), mientras que Lanzarote posee 1.400 hectáreas, 383 hay en La Palma, 193, en La Gomera y 142, en El Hierro.

Sube el precio

Las casas también valen más. En 2024, el precio de las viviendas subió un 8,6%. En Santa Cruz de Tenerife subieron más (10,35%) que en Las Palmas (6,94%). Lo que evidencia una realidad para muchos isleños, y es que comprar un inmueble ahora cuesta mucho más que antes.

Como alternativa a las nuevas construcciones, cabe plantear el uso de las residencias vacías, que en la actualidad representan en torno al 19% del parque de vivienda. Un porcentaje que corresponde a 210.000 inmuebles de un total de casi 1,1 millones en el Archipiélago pero que, en mayor medida, se encuentra en municipios de menos de 5.000 habitantes y en las islas no capitalinas.