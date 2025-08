Sin rastro del atún: el longorón salva el verano de la flota isleña

Malos tiempos para la flota canaria. La campaña de atún rojo, que normalmente supone un respiro para el sector pesquero de las Islas, está siendo un desastre y tampoco abundan otras especies que suelen salvar las campañas de los marineros canarios. Los barcos salen, pero las re des vuelven casi vacías. Un auténtico drama para un sector que no gana para cubrir gastos. «Diría que es uno de los años más trágicos de la historia en lo que se refiere al atún», afirma el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Candelaria y presidente de la Federación Provincial de Cofradías de pescadores de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Díaz. Y en la misma línea se pronuncia el patrón mayor de la cofradía de Arguineguín, Jesús Vega, quien asegura que este año «no han entrado peces por las Islas».

Ni atunes rojos ni blancos, aunque suelen ser de las especies más capturadas. En las islas orientales están salvando el verano con la captura de longorones y sardinas. Y en la provincia occidental, los barcos canarios están recurriendo a la pesca demersal –enfocada a especies de peces que viven y se alimentan cerca del fondo marino–. «No es normal lo que ha pasado este año con los longorones y sardinas, se estaban descargando entre 12 y 14 toneladas diarias», explica Vega, quien aclara que esta variedad se ha podido encontrar en el sur de Gran Canaria desde el Faro de Maspalomas hasta Mogán. Pero incluso estas piezas han ido desapareciendo del mar los últimos días. El mero, abadejo y medregal se dejan ver por las islas occidentales, pero, según Díaz, «tampoco es uno de los mejores años».

Rabil corto

También está surcando las aguas canarias el rabil o atún de aleta amarilla. En 2024 se convirtió en la cuarta especie más pescada en las Islas, con un total de 491,4 toneladas. Y aunque este año la tendencia es la misma –ya se han pescado 104,3 toneladas–, el tamaño de las piezas impide competir con el pescado que encuentran en el Cantábrico. «Está entrando el rabil corto, nosotros los cogemos de unos 20 kilos, pero el pescado que vale ahora es el de 40 kilos para arriba», explica Vega.

También está entrando algo de bonito o listado, aunque según Vega, «la cantidad no es para tirar cohetes». Este pez en 2024 se posicionó como el segundo más capturado. La flota canaria cerró 2024 con 1.345 toneladas y en lo que va de 2025 suman 378 toneladas.

Tampoco se han dejado ver otras especies como la vieja, el pargo o la caballa del Atlántico, pero los que lo están pasando mal son los atuneros cañeros. Canarias tenía para este año una cuota asignada de atún rojo de 537,69 toneladas, y hasta el mes de junio –según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias– solo se habían capturado 106,22 toneladas, lo que no representa ni un 20% del total. Los pocos que se han capturado se localizaron por Fuerteventura. «La última vez que salimos, que estuve 17 días y mi relevo 21, no cogimos ni 5.000 kilos, eso no cubre ni los gastos», lamenta Vega.

Con este panorama, los que cuentan con barcos más pequeños y medianos prefieren dejarlos amarrados. Los más grandes están «arriesgando» y yendo, según explica Díaz, «más allá de las zonas limítrofes» de Canarias. Al noroeste, hacia la costa africana. Pero también unas 400 millas hacia el sur y otras 300 al oeste de La Palma. «Hacia arriba, para el norte, hemos llegado hasta el frente del Estrecho», reconoce el patrón mayor de Arguineguín.

Esto no solo implica un riesgo añadido, por tener que alejarse más de la costa, sino que alarga los días que pasan en el mar y las jornadas de trabajo y dificulta la conciliación familiar de los trabajadores del sector.

A la complicada situación se le suma que los pescadores están teniendo problemas para vender lo poco que pescan por la «cantidad de pescado» que se está trayendo de África. Los patrones denuncian, además, que al sur de las Islas los grandes pesqueros industriales están arrasando el mar, lo que impide que los flujos migratorios continúen hacia Canarias, impidiendo la supervivencia de la pesca artesanal en el Archipiélago. «De nada nos sirve cumplir con lo que viene de Europa si los que no llegan a acuerdos con la UE pueden seguir cargándose toda esa zona», critica el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Santa Cruz de Tenerife.

No existe una única explicación para la ausencia de los peces en Canarias. Los marineros se agarran a que la pesca es «cíclica» y que hay unos años mejores que otros. Pero sí coinciden al señalar que los años malos son cada vez más comunes. «Los años malos se están convirtiendo en muy malos y los buenos, en malos», asegura Díaz. Para Vega, mejorar lo presente, no es complicado. «A poco que pesquemos algo, ya será mejor», añade.

El presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, David Pavón, ha reconocido en más de una ocasión que no es sencillo buscar una explicación a los cambios en el flujo migratorio de los peces. El pescador no se atreve a relacionar los cambios solo con el cambio climático, ya que, según asegura, las antiguas generaciones de pescadores ya hablaban hace 100 años de ciclos en la actividad. Pero mientras el tiempo pasa, los trabajadores sufren por mantener la profesión a flote y reclaman al Gobierno canario «más ayudas». «Necesitamos algún tipo de protección», clama Díaz.