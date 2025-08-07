El 73% de los canarios que viven de alquiler no puede permitirse comprar

El 21,94% de los canarios mayores de 18 años viven de alquiler y son mayoría, en concreto el 73,47%, los que de tener capacidad económica suficiente optarían por comprar.

Según los datos recopilados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) correspondientes al cuarto trimestre de 2024, son minoría los que optan por el alquiler por convencimiento propio.

El 7,22% de los encuestados afirma que no quiere comprar, el 9,64% valora esta opción porque permite mayor movilidad y el 14,53% no quiere hipotecarse.

Por contra, el 22,80% lo consideran una solución temporal hasta poder comprar y el 73,47% no tiene ingresos ni rentas suficientes para afrontar este tipo de gasto.

Los datos del ISTAC corroboran que la barrera económica a la hora de comprar una vivienda no conoce de edades: es el motivo por el que el 77,80% de los más jóvenes viven de alquiler, pero entre la población de 65 o más años ese porcentaje es muy similar: 77,42%.

Hasta el cuarto trimestre de 2024 apenas el 6,25% de la población canaria mayor de 18 años residía en viviendas de alquiler subvencionado.

El 11,66% pagaba entonces 750 euros o más por su alquiler; el 22,09% entre 600 y 750 euros; el 30,51% entre 500 y 600; el 29,62% de 300 a 500; y el 4,99% menos de 300.

Los más jóvenes (18-34 años) son los que mayor desembolso han de hacer para alquilar un piso: un 18,28% pagaba 750 euros o más y apenas un 15%, menos de 500 euros.

La mayor tasa de residentes en viviendas en propiedad se da en Gran Canaria (66,13%), aunque si se pone el foco en las comarcas, la de Tenerife Norte se lleva la palma (70,55%).

Fuerteventura (24,25%) es la isla con mayor porcentaje de personas que residen en una vivienda de alquiler, y Tenerife Sur (25,35%) la comarca que más personas concentra en esta modalidad.

El 16,15% de los propietarios en Canarias ha heredado o recibido en donación su vivienda, porcentaje que se eleva al 21,92% en las islas verdes: La Palma, La Gomera y El Hierro.

El 72,77% posee su vivienda actual desde hace 15 o más años; el 9,42% entre 10 y 15 años, el 7,71% de 5 a 9 años, y el 10,09% menos de 5 años.

Gran Canaria es la isla con mayor porcentaje de propiedades antiguas: 77,77%.

Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura son las islas con mayor porcentaje de viviendas adquiridas en el último lustro, con un 13,36% y un 13,26%. Las islas verdes, las que menos (9,76%).

El 25,91% reside en una vivienda familiar independiente, el 19,66% en una vivienda familiar adosada o pareada. Son mayoría los que residen en edificios, el 25,80% de los cuales en aquellos que cuentan con diez o más pisos.

Grado de satisfacción

El 34,35% de los canarios está muy satisfecho con su vivienda actual, el 46,19% bastante satisfecho, y el 18,35%, poco o nada satisfecho.

Tenerife es la isla donde más población está muy satisfecha (39,75%) y donde menor es la tasa de personas poco o nada satisfechas (14,64%), porcentaje este último que en el área metropolitana se reduce al 13,77%.

Ese apartado lo encabeza Fuerteventura (28,46%), por delante del sur de Gran Canaria (28,42%) y La Gomera (24,60%).

Por grupos de edad, el mayor grado de insatisfacción se da entre las personas de 18 a 34 años (25,45%); frente al 19,89% de los de 35 a 44 y el 17,36% de los de 45 a 64 y el 13,50% de los de 65 y más años.

Las estadísticas del ISTAC también desgranan los motivos de insatisfacción de las personas encuestadas, que no son acumulativos a la hora de calcular porcentajes.

El 18,91% está descontento con el tamaño de su vivienda; el 21,29% con la distribución de los espacios interiores; el 22,80% con el estado de la conservación de la vivienda; el 29,75% con la calidad de los materiales y acabados; el 47,39% con el coste del alquiler/hipoteca; el 49,47% con el coste de los suministros; el 13,03% con la ubicación; el 30,79% con la lejanía del centro de trabajo o estudio; el 25,04% con el acceso a los servicios públicos; el 34,30% con las conexiones de transporte público cercanas; el 28,44% con la seguridad del barrio; y el 20,52% con el ambiente general del vecindario.