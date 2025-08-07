Canaryfly alcanza los cinco millones de pasajeros y se consolida como pieza clave en la conectividad interinsulare

La aerolínea canaria Canaryfly alcanzó hoy un nuevo hito tras superar los cinco millones de viajeros. Tras más de doce años de operativa en Canarias, este volumen de pasajeros consolida a Canaryfly como un referente clave en el transporte aéreo interinsular.

El pasajero número cinco millones, Chedey Suárez, que además es pasajero frecuente de la aerolínea, alcanzó esta cifra al embarcar un vuelo con destino Lanzarote desde Gran Canaria, donde fue recibido por el personal de la compañía y fue obsequiado con un billete doble para su uso y disfrute en cualquiera de los vuelos directos que opera Canaryfly.

La directora de Marketing y Comunicación, Cathaysa Santana, destacó el "punto de inflexión que supone alcanzar esta cifra tan elevada en el tráfico de pasajeros" para el desarrollo y consolidación de la compañía y explicó que alcanzar los cinco millones de pasajeros "confirma nuestro compromiso con una conectividad eficiente y asequible entre islas".

Asimismo, Cathaysa Santana recordó que "durante estos más de doce años hemos logrado hacer posible los traslados entre islas para una gran cantidad de personas, gracias a unos precios accesibles para la gran mayoría de la población". "Nos hemos convertido en compañeros clave para muchos canarios y canarias a los que Canaryfly ha permitido mantener los lazos familiares, desarrollarse en el ámbito académico y laboral, conocer el territorio del archipiélago y desconectar de la rutina", añadió.

Desde la aerolínea, mostraron su gratitud con Chedey Suárez por elegir Canaryfly e hicieron extensivo este agradecimiento a todos los pasajeros y pasajeras que cada año hacen uso de sus servicios. "El principal objetivo que perseguimos es facilitar los desplazamientos entre islas y que nuestros pasajeros y pasajeras nos sientan cerca, y creemos que estos resultados corroboran que lo estamos haciendo bien", concluyó la directora de Marketing y Comunicación.

Sobre Canaryfly

Canaryfly se enorgullece de haber alcanzado un récord histórico durante 2024, con más de 625.000 pasajeros transportados, apoyando el desarrollo y bienestar de los canarios y ofreciéndoles los mejores precios durante todo el año en todas sus rutas.

En enero de 2017, Canaryfly obtuvo por primera vez la prestigiosa certificación ISO 9001 para su Sistema de Gestión de Calidad y la certificación ISO 14001 para su Sistema de Gestión Medioambiental, lo que garantiza la excelencia en todos los procesos de organización y gestión de vuelos, tanto en tierra como en aire. Además, la aerolínea fue reconocida en 2018 con la Certificación OHSAS, posteriormente renovada a la ISO 45001, en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En junio de 2024 renovó la prestigiosa certificación de IATA de Auditoría de Seguridad Operacional (IOSA), lograda por primera vez en 2018. Esta certificación pertenece a un sistema internacionalmente reconocido para evaluar los sistemas de control y la gestión operacional en aerolíneas. El programa IOSA establece una base sólida para la cultura de la seguridad y el cumplimiento de los requisitos de las autoridades de aviación.

Canaryfly se compromete a seguir mejorando y optimizando sus recursos, reduciendo su impacto medioambiental y fortaleciendo su responsabilidad social.