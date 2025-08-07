Corona celebra su centenario con el lanzamiento de Corona Cero en Canarias

Corona celebra su centenario con el lanzamiento de Corona Cero en las Islas Canarias — su cerveza sin alcohol, elaborada con ingredientes 100% naturales. Manteniendo el espíritu relajado que define la esencia de la marca, Corona Cero ofrece el mismo sabor refrescante, con solo 56 calorías por botella.

Corona Cero promueve más momentos de relajación en la naturaleza a través de la moderación. Es una forma de decir que disfrutar del sol, la playa o una buena conversación no tiene por qué implicar el consumo de alcohol. Como dice la marca: “This is Living” – ahora más inclusivo que nunca.

Corona Cero, sin alcohol y perfecta para cualquier momento

La nueva Corona Cero ofrece el mismo sabor natural y refrescante, con sutiles notas cítricas que crean un perfil de sabor perfectamente equilibrado. Es una cerveza sin alcohol que conserva la esencia original de Corona, lograda mediante un proceso de desalcoholización del líquido base y su posterior mezcla con sabores naturales. Presenta un atractivo color dorado y una espuma cremosa y consistente. Con un cuerpo de ligero a medio, Corona Cero destaca por su excelente equilibrio — y se disfruta mejor con una rodaja de lima para liberar todo su sabor.

Corona, la icónica marca de cerveza, celebra su 100 aniversario y, a lo largo de 2025, ha desarrollado diversas iniciativas globales que reafirman su profunda conexión con la playa. Con el lema “This is Living since 1925”, la marca nos invita a abrazar nuestra mejor versión – nuestro lado más playero – tanto ahora como en los próximos 100 años. La plataforma 360º revive décadas de escenas playeras icónicas de diferentes partes del mundo — un recordatorio del vínculo atemporal de Corona con la playa.

Como parte de su celebración centenaria, Corona Cero llegó a Canarias con un evento experiencial único: una sesión de yoga en la terraza del emblemático El Senador Beach House en Maspalomas. La sesión invitó a los participantes a reconectar consigo mismos y con la naturaleza — al más puro estilo Corona: relajación, conexión y vida al aire libre.

Después de la clase, los asistentes pudieron brindar con Corona Cero durante un brunch abierto al público, en un ambiente relajado frente a la playa con DJ en vivo, buenas vibras y ese inconfundible sabor fresco con lima.

Un mercado en crecimiento centrado en el disfrute consciente

Este lanzamiento, liderado por la Compañía Cervecera de Canarias, llega en un momento ideal. El mercado de cervezas sin alcohol está creciendo rápidamente en las Islas Canarias, y Corona Cero busca consolidarse como líder dentro del segmento premium.

Ya disponible en casi 50 países, la llegada de Corona Cero al archipiélago forma parte de una campaña global que celebra los 100 años de la marca — un siglo en el que Corona ha invitado a las personas a disfrutar de la vida bajo el sol y a reconectar con su espíritu playero en los momentos cotidianos.

Sobre Compañía Cervecera de Canarias

Compañía Cervecera es una de las principales empresas productoras de cerveza a nivel nacional y uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Canarias. Defensora de los productos elaborados en las Islas por su efecto multiplicador en la economía, impulsa directa e indirectamente la creación de empleo; participa en el accionariado de varias empresas industriales canarias, y da prioridad a los aprovisionamientos locales para llevar a cabo su actividad.

Cervecera de Canarias produce las marcas propias de cerveza Especial, Dorada y Tropical, y bajo licencia Stella Artois; distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Corona, Becks, Leffe y Franziskaner, y del Grupo Diageo, como Guinness. Además, cuenta con otras bebidas como la energética Red Bull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby’s.