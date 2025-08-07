¿Cuánto te cuesta enfriarte en verano? El truco para saber cuánto vas a pagas por usar el ventilador
Con una inversión mínima en electricidad, ofrecen una sensación de alivio notable y son especialmente recomendables para quienes buscan reducir su factura y huella de carbono
En plena ola de calor, el ventilador se convierte en aliado imprescindible para muchas casas. Pero… ¿sabes realmente cuánto supone en tu factura tenerlo encendido mientras duermes?
El cálculo es sencillo y se basa en tres pasos:
- Convertir la potencia a kilovatios.- La etiqueta del ventilador indica su consumo en vatios (W). Para pasar a kilovatios (kW), divide entre 1 000. Así, un ventilador de 40 W equivale a 0,04 kW.
- Calcular el coste por hora.- Multiplica los kilovatios por el precio del kilovatio-hora (kWh). El kWh es la unidad que las compañías usan para facturar la energía: 1 kWh = 1 kW sostenido durante 1 hora. Hoy, 7 de agosto de 2025, el precio medio del kWh en España se sitúa en 0,1533 €/kWh.
- Estimar el gasto mensual.- Asumiendo 8 horas de uso diario (el tiempo medio de sueño) y un mes de 30 días: 0,00613 euros × 8 horas × 30 días = 1,47 € al mes
Una opción económica
Aunque los precios del kWh han subido un 4,88 % respecto a 2024, situándose en 0,1342 €/kWh de media anual, el gasto en ventilación nocturna sigue siendo modesto. Incluso usando modelos de 60 W, el coste mensual apenas supera los 2,2 euros.
Comparativa rápida
- Ventilador 40 W → ~1,5 €/mes
- Ventilador 60 W → ~2,3 €/mes
- Aire acondicionado 1 200 W (eco) → ~110 €/mes
Más allá de los números
Este cálculo no solo confirma que el método es correcto, sino que revela la eficiencia de los ventiladores frente a otros sistemas de refrigeración. Con una inversión mínima en electricidad, ofrecen una sensación de alivio notable y son especialmente recomendables para quienes buscan reducir su factura y huella de carbono.
Si tu factura te dispara o quieres comparar diferentes electrodomésticos, recuerda:
- Potencia (kW) × Tiempo (h) = Energía (kWh)
- Energía (kWh) × Precio (€/kWh) = Coste (euros)
Con esta fórmula en mente, podrás estimar al céntimo lo que te cuesta cada aparato en casa, y a disfrutar de una brisa fresca sin sustos en la factura.
