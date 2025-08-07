Adif
Extinguido el incendio que ha paralizado los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante una hora
Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona se han visto afectados, quedando detenidos en las estaciones.
Vicente Mateu
Adif ha suspendido durante cerca de una hora la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por un incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que podía afectar al cableado eléctrico. Ha afectado a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.
El incendio ha podido ser sofocado rápidamente y de inmediato se ha recuperado la circulación. De momento, la única consecuencia parece ser el inevitable retraso.
Según Renfe, esta es la situación de los trenes en circulación:
• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.
• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.
• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.
• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.
