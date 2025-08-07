Adif

Extinguido el incendio que ha paralizado los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante una hora

Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona se han visto afectados, quedando detenidos en las estaciones.

El fuego que ha paralizado la circulación ferroviara por su cercanía auna subestación.

Adif ha suspendido durante cerca de una hora la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por un incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que podía afectar al cableado eléctrico. Ha afectado a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.

El incendio ha podido ser sofocado rápidamente y de inmediato se ha recuperado la circulación. De momento, la única consecuencia parece ser el inevitable retraso.

Según Renfe, esta es la situación de los trenes en circulación:

• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.

• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.

• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.

• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.

