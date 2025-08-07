El negocio de Mapfre crece en las Islas un 10% y supera los 219 millones de euros en primas

El negocio de Mapfre en las Islas alcanzó en el primer semestre del año los 219,1 millones de euros en primas, lo que representa un crecimiento de cerca del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta región supone el 3,8% del total de negocio de esta aseguradora en España.

El negocio de salud es el que representa un mayor volumen de facturación para Mapfre en el Archipiélago, con más de 56,3 millones de euros en primas en los seis primeros meses de este año —con un aumento del 2,8%— y cerca de 60.000 clientes.

La empresa asegura más de 345.000 vehículos en las Islas y el volumen de negocio en este ramo supera los 64,3 millones de euros, un 5,4% más que en los seis primeros meses del año pasado. Además, destaca el comportamiento del negocio de vida en Canarias, pues la cantidad de facturación es cercana a los 40 millones de euros y ha crecido un 40,1%.

Así, entre enero y junio el volumen de cargos de los seguros de decesos superó los 10,9 millones de euros (2,2%) en las Islas Canarias.

Hogar y comercio

El negocio de hogar registró un volumen de primas cercano a los 15,4 millones de euros —con un crecimiento del 6,8%—, y más de 100.000 hogares asegurados, mientras que las primas de las más de 7.000 comunidades aseguradas por Mapfre ascendieron a 5,6 millones de euros, con un aumento cercano al 3,5%.

En cuanto a los seguros de comercios, estos registraron, entre enero y junio de este año, un incremento superior al 12%, con un volumen de primas de más de 3,4 millones de euros, en tanto que las industrias aseguradas por Mapfre en la comunidad autónoma superaron los 8,5 millones de euros (un 6,2% más) en primas.

Mapfre cuenta en el Archipiélago con más de 370.000 clientes y 126 oficinas. A nivel global, es la aseguradora española líder, con 7,4 millones de clientes, cerca de 11.000 empleados en el país y más de 3.000 oficinas distribuidas por todo el territorio.