El parque de turismos de Canarias aumenta su antigüedad por encima de los 15 años de media

La edad media del parque de turismos en Canarias sigue aumentando hasta alcanzar los 15,4 años de antigüedad superando así a la media española que se sitúa en 14,5 años, tal y como señala el último Informe Anual 2024 elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Del total de turismos en Canarias, más de la mitad de ellos cuenta con una antigüedad mayor a 15 años —lo que se representa al 51% de coches—, una tasa que supera en 2,2 puntos porcentuales a la cifra nacional (48,8%). Una situación similar a la del resto de vehículos donde comerciales, con el 55,4%, e industriales, con el 70,9%, superan la edad media nacional y regional.

Según datos de Anfac, en el último año por cada turismo nuevo matriculado en España, se han vendido 1,3 turismos de más de 10 años. Y, en concreto, en Canarias la ratio se sitúa en 1,25 turismos de más de 10 años por turismo nuevo vendido. Como consecuencia, el mercado se desvía hacia vehículos de ocasión que cuentan con una edad mayor, retrasando así la renovación del parque y lastran el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones exigidos desde Europa.

Etiqueta ECO

Con respecto a las etiquetas de la DGT que contemplan las emisiones contaminantes (no de CO2, para lo que existen otras herramientas) los vehículos etiqueta O experimentaron un crecimiento del 37,4% con respecto a 2024. Por su parte, el crecimiento de los Etiqueta ECO es del 33,4%. No obstante, estos vehículos de cero o bajas emisiones representan solo el 4,7% del parque móvil de la región.

Por otro lado, el número de vehículos con el distintivo de etiqueta C son los de mayor presencia en la región con 739.039 unidades o, lo que es lo mismo, el 44,7% de los coches. Seguidos, se encuentran los vehículos sin distintivo y con etiqueta medioambiental B, que representan el 28% y 22,5%, respectivamente. Es decir, un total de 834.099 unidades. Aun así, los vehículos sin etiqueta redujeron su presencia, con un 5,2% menos que en 2024.

Vehículos eléctricos

En relación con el parque de vehículos de las Islas clasificados por fuentes de energía, los eléctricos puros suman un total de 13.535, que representan el 0,8% del parque canario. Por su parte, por las carreteras del Archipiélago circularon en 2024 un total de 10.116 híbridos enchufables (Phev), en torno al 0,6% del parque total de la región.

Según la Asociación Española de Fabricantes, para poder continuar la electrificación del parque móvil de la comunidad autónoma es necesario mejorar la calidad, cantidad y capilaridad de estaciones de recarga de acceso público. Según los datos del último barómetro de la Electromovilidad de la asociación, la infraestructura que permite cargar un vehículo eléctrico en Canarias ha alcanzado los 2.033 puntos operativos hasta el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, 1.641 de estos puntos de acceso siguen siendo de carga lenta o inferior a 22 kilovatios.

Adicionalmente a la red operativa, la región cuenta con 594 que están instalados, pero no están operativos. Si entrasen en funcionamiento. Canarias contaría con 2.627 puntos de recarga de acceso público.

Vehículos antiguos

Anfac pone el foco en la necesidad de retirar de la circulación vehículos antiguos por razones tanto medioambientales como de seguridad. Por ejemplo, un turismo que cumple la normativa Euro 6d (el nivel actual para vehículos nuevos) emite un 70% menos de NOx y un 80% menos de particulas que un turismo de 14 años de antigüedad. Asimismo, un turismo nuevo tiene un 30% menos de emisiones de CO2 si lo comparamos con uno de 14 años, la media del parque automovilístico en España

Siguiendo los datos recogidos en el Informe Anual 2024 de la asociación, durante el año pasado en España, las emisiones medias de 002 durante el año pasado alcanzaron los 116,4 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, según los datos obtenidos de las matriculaciones de turismos nuevos conforme al Procedimiento WLTP. Esto supone un descenso del 0,5% con respecto al año anterior, lo que evidencia el continuo esfuerzo del sector que trabaja hacia un mercado libre de emisiones.