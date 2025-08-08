El Ibex 35 sube un 0,1% y firma un nuevo máximo desde 2008 al conquistar los 14.700 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una ligera subida del 0,1%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 14.700 enteros y situarse en los 14.705,4 puntos hacia las 9.00 horas, nuevos máximos desde 2008.

Bajo el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado como gobernador en la Reserva Federal (Fed) al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, un aliado clave defensor en los últimos meses de la guerra arancelaria lanzada desde la Casa Blanca.

En el terreno empresarial español, BBVA está llevando a cabo un proceso de revisión de las posibles sinergias de costes que podría alcanzar en los años que dure la condición impuesta por el Gobierno para aprobar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Sabadell, según ha admitido este jueves un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre de la Bolsa española.

Por otro lado, Duro Felguera ha llegado a un acuerdo con la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará, finalmente, a 180 empleados de la compañía asturiana de ingeniería, lo que supone el 12,9% de los casi 1.400 empleados que la forman.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Merlin Properties (+0,62%) y Acerinox (+0,48%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Bankinter (-0,94%) e Indra (-0,73%).

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Francfort caía un 0,15%, mientras que París, Milán y Londres subían un 0,29%, un 0,25% y un 0,19%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,77% y se situaba en los 65,92 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un descenso del 0,86% para tocar los 63,33 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1651 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,208%.