¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy viernes?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Ansite 33 del municipio de Agüimes es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,947€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde la Gasolina 95 está a 0,947€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 8 de agosto, con Gasolina 98, la estación DISA TARAHALES I de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,139€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en Avenida Escaleritas 112. Allí, la estación H2EXAGON ESCALERITAS tiene la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Agüimes, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de Calle Ansite 33. Allí tiene un precio de 0,947€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Ingenio, isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde el precio del Gasóleo A es de 0,947€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Agüimes en Calle Ansite 33 tiene un precio de 0,947€ el litro.

La estación de DISA TARAHALES I en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,139€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,169€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, viernes 8 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Agüimes, Calle Ansite 33, en la estación de servicio PLENERGY a 0,947€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, PETROPRIX, en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde el litro está a 0,947€.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,047€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,047€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,047€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,047€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,209€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Tuineje, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el diésel está a 1,045€ el litro. La segunda mejor opción está en Pájara, a 1,045€ el litro en CEPSA en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy viernes 8 de agosto, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,159€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,175€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,280€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, en la MERCASOSA, que está a 1,290€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación DISA TARAHALES I de Carretera Los Tarahales es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,139€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,169€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este viernes 8 de agosto está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,965€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,969€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,989€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación DISA CRUCE DE MELENARA de Cruce de Melenara es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,179€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA BOCABARRANCO en Calle Alegría 35 a 1,179€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 8 de agosto está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,989€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

