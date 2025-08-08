Un segundo foco de filoxera en la viña de Tenerife eleva la alerta por la plaga

La plaga de la filoxera amenaza seriamente a las 3.200 hectáreas de viña de Tenerife, según explica un experto como Juan Jesús Méndez Siverio, presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avivo). La viticultura de la Isla está en alerta máxima por la presencia del devastador insecto y más aún con la aparición de un segundo foco en La Matanza de Acentejo, tras el de Valle Guerra, según confirmó ayer el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. Este, al igual que los representantes de los Consejos Reguladores de las seis Denominaciones de Origen (DO), solicitan prudencia, pero muestran al mismo tiempo su «extrema preocupación» por el fenómeno.

En Valle de Guerra (La Laguna) se descubrió hace días la presencia de un foco del devastador insecto Daktulosphaira vitifoliae, la temible y temida filoxera. Los expertos apuntan esa seria amenaza para las 3.200 hectáreas de viña cultivadas en la Isla, el equivalente a otros tantos campos de fútbol. Lo peor es que su expansión se presume en principio «imparable».

Juan Jesús Méndez es químico, enólogo y director de Bodegas Viñátigo, además de presidente de Avivo, que aglutina a 970 viticultores y 53 de las 110 bodegas de Tenerife. Califica la situación de «complicadísima y grave». Incide en que «donde ha llegado ha sido imposible erradicarla». Asegura que «preparamos un informe técnico sobre la afectación en superficie y en dinero» que llevarán a la reunión a todos los niveles convocada para el próximo miércoles. Remite a ese documento pero calcula que «la reimplantación de esas 3.200 hectáreas a 30.000 euros cada una suponen una cantidad enorme». Aproximadamente, cien millones de euros.

«La entrada de este insecto en la Isla se hizo de forma ilegal, aunque haya sido algo intencionado o no» Narvay Quintero — Consejero autonómico de Agricultura

Valora Méndez «una década en la que hemos perdido 300 hectáreas anuales de cultivo por falta de rentabilidad». Añade que «tenemos un viñedo con un material vegetal al que no se ha hecho el saneamiento ni la certificación adecuados». Insiste en que «tiene una carga virótica muy alta» y a eso hay que añadir «siete años de sequía persistente». Explica que «ya hemos tenido una reunión con el Cabildo y estamos convocados para el miércoles». En este momento «hacemos una valoración de la situación y una estimación del posible impacto».

«Si esto no se frena a tiempo llevará a una reconversión de todas las áreas de este cultivo en la Isla» Manuel Marrero — Presidente de la Bodega Cumbres de Abona

Recuerda Méndez que «escapamos en el siglo XIX de esta plaga y eso le da un carácter único a nuestros vinos». Pero reitera que «en ningún sitio donde ha llegado, se ha logrado controlarla. Lo que tenemos que hacer es que la extensión sea lo más lenta posible. Y que se adopten los medios para que la reconversión sea eficaz». Se trata, señala, de «miles de millones de insectos súper pequeñitos, de entre cero y un centímetro». Subraya: «Si su desarrollo fuese foliar (en la hoja) se podrían aplicar tratamientos que los erradiquen, pero bajo tierra, en la raíz, es imposible. Por eso hubo que injertar en Europa desde 1860, cuando llega . Y es lo que inevitablemente habrá que hacer aquí con las variedades sobre los denominados patrones americanos».

La consejería

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, asegura que han hecho «lo que teníamos que hacer» en cuanto a sanear la zona cero inicial en Valle de Guerra y luego perimetrar en los alrededores de 500 en 500 metros hasta llegar a los 1.500. Confirma un segundo foco en La Matanza y hace un llamamiento ala tranquilidad porque «no afecta a la uva, que no transporta el insecto, aunque sí puede hacerlo el viento, ni a la calidad del vino». Anuncia un decreto urgente para prohibir el traslado de material vegetal entre islas y de unas Denominaciones Origen a otras en pleno periodo de vendimia anual.

«Cuando llegó a Europa en 1860 hubo que injertar e, inevitablemente, es lo que habrá que hacer aquí» Juan J. Méndez — Químico, enólogo y Presidente de Avivo

Quintero tiene la esperanza de que «el clima poco favorable a la filoxera, que impidió que la plaga llegara a esta tierra, vuelva a servir de muro para paliarla » y que se limite a fincas abandonadas y no se extienda a las que estén cuidadas y bien atendidas. El consejero ha convocado el miércoles a todos los bodegueros de Tenerife y a las denominaciones de origen de Canarias en una cumbre vitivinícola que aborde este asunto.

Óscar Rodríguez es técnico de la Denominación de Origen (DO) Valle de Güímar: «Estar exentos de esta plaga marcó un antes y un después en nuestra viticultura. Y su aparición ahora, probablemente también». Afirma que «la preocupación es evidente» porque «se propaga y colapsa la raíz de la viña hasta acabar con ella».

«Estar exentos de esta plaga marcó un antes y un después; espero que no ocurra ahora al revés» Óscar Rodríguez — Técnico de la DO Valle de Güímar

Manuel Marrero preside la Bodega Cumbres de Abona, en la Denominación de Origen del mismo nombre. Señala que «estamos muy preocupados y esperamos que el Gobierno de Canarias haga todo lo posible para que esto no es extienda, lo perimetre y se puede anular a un parásito acaba con la viña como ya hizo en toda Europa». Considera este veterano viticultor que «eran otros tiempos también, con menos medios que ahora, y nos libramos afortunadamente de esa plaga». Reflexiona para acabar: «Yo pensaba que la filoxera no podía vivir en Canarias por el clima volcánico, pero parece que sí». Sentencia: «Si esto no se frena, llevaría una reconversión total de la viña en Tenerife».