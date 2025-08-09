Malas noticias para los pisos de alquiler: esta es la multa que te puede poner Hacienda

Alquilar una vivienda puede ser una excelente inversión si quieres obtener ingresos inmobiliarios recurrentes. El último informe publicado por Idealista sobre el precio del alquiler en nuestro país nos indica que la tendencia sigue siendo al alza. En el mes de abril el precio medio por metro cuadrado fue de 14,3 euros, un dato que supone un incremento del 1,7 % con respecto al mes anterior y un 10 % si analizamos el cómputo anual.

Las comunidades autónomas con el precio por metro cuadrado más caro siguen siendo Madrid, Baleares, Cataluña, Canarias y Euskadi mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León y La Rioja son las más económicas.

Vistos los datos, arrendar una vivienda puede ser una buena fuente de ingresos, pero debes saber que es obligatorio declarar estos pagos ante Hacienda. Aunque muchos piensan que si no lo declaran evitan pagar impuestos, lo cierto es que las consecuencias de cometer esta ilegalidad pueden tener multas importantes.

El arrendamiento de inmuebles en nuestro país deben incluirse en la declaración de la renta del propietario. Estos rendimientos se consideran “rendimientos del capital inmobiliario” y, por tanto, tributan en el IRPF. Aunque existen deducciones —como el 60% del rendimiento neto si el inquilino usa la vivienda como residencia habitual—, ocultar el alquiler sigue siendo una infracción fiscal.

¿Cómo puede enterarse Hacienda de que alquilas sin declarar?

La Agencia Tributaria dispone cada vez de más herramientas para detectar el fraude fiscal. Entre las formas más habituales en las que Hacienda puede enterarse de un alquiler no declarado, destacan:

Cruzando datos con otras administraciones: Si el inquilino empadrona a sus hijos en la vivienda o se registra en el padrón municipal, Hacienda puede rastrear esa información. Declaraciones del propio inquilino: Muchos inquilinos declaran el alquiler para beneficiarse de deducciones autonómicas, lo que automáticamente pone en alerta a la Agencia Tributaria si el arrendador no lo ha declarado. Pagos bancarios: Si el alquiler se paga mediante transferencia, Hacienda puede detectar movimientos periódicos sospechosos en la cuenta del propietario. Denuncias de vecinos o del propio inquilino: En algunos casos, es el entorno del propietario quien informa a Hacienda. Consumo de suministros. Si el agua y la luz se está consumiendo una casa que, supuestamente, está vacía puede levantar las sospechas de Hacienda.

¿Qué multas pueden imponer?

Si Hacienda descubre que has alquilado una vivienda sin declararlo, puede abrir un expediente sancionador. Las consecuencias económicas pueden ser severas y suponer una pérdida de beneficios fiscales.

Las multas pueden ser de varios tipos dependiendo de la gravedad de la infracción: