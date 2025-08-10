Hacienda ya vigila el dinero que se entrega de padres a hijos: este es el límite para no ser investigado

La donación es una transmisión gratuita de bienes, generalmente entre familiares. ¿Algún familiar te ha regalado una importante suma de dinero? ¿Te están ayudando a comprar un coche o un piso? Legalmente eso son donaciones, y hay que tributar por ese dinero en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuentan desde la Organización de consumidores y Uusarios.

Cuando se donan bienes que no son inmuebles, como dinero, fondos de inversión, acciones, etc., quien recibe esa donación tiene que declarar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicando la normativa de la comunidad autónoma donde haya residido mayor número de días de los cinco años anteriores a la donación.

Conviene presentar el impuesto, sobre todo si te han donado una cantidad importante de dinero. No hacerlo supone un riesgo innecesario.

De entrada, porque si Hacienda descubre que tienes de repente un dinero cuyo origen no puedes acreditar, podría considerar que existe una “ganancia de patrimonio no justificada” y exigir tributar en IRPF al tipo marginal (que puede llegar al 56% en algunas comunidades), más la sanción correspondiente.

Por otro lado, en muchas comunidades autónomas los importes a pagar por donaciones de ascendientes a descendientes son bajas, pues están bonificadas. Pero para poder aplicar las bonificaciones :

: Se debe presentar la declaración del impuesto dentro del plazo legal, que es sólo de 30 días hábiles desde la donación.

Hay que formalizar las donaciones de dinero en documento público, asegurándose de que conste y esté debidamente justificado el origen de los fondos donados.

¿Cuánto dinero se puede donar sin tener que tributar?

Hacienda solo exige a las entidades bancarias informar de los movimientos bancarios superiores a 3.000 euros, pero esto no implica que por donar cantidades inferiores no haya que liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones. No obstante, no suele perseguir entregas pequeñas de dinero en efectivo y regalos de pequeña cuantía. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

Quien recibe la donación debe pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en un plazo de 30 días.

Si se dona dinero en efectivo, no se genera ninguna ganancia en el IRPF del donante.

Si se donan acciones, fondos de inversión o inmuebles, quien dona debe tributar en el IRPF si la donación genera una ganancia.

Este impuesto depende de las comunidades autónomas, que son las que controlan los tipos impositivos o la aplicación de reducciones de la base imponible y bonificaciones de la cuota. Por lo tanto, su regulación varía de una a otra comunidad y los porcentajes cambian.

Cómo evitar sanciones económicas de la Agencia Tributaria

Si queremos evitar multas por parte de Hacienda, deberemos rellenar el modelo 651 de la Agencia Tributaria, tanto si se supera el límite como si no. Este documento se debe presentar en la Administración pública incluyendo todas las donaciones que se realicen en los 30 días hábiles desde que queda registrada la donación en la cuenta bancaria del beneficiario. El documento debe enviarse junto a la Declaración de la Renta.