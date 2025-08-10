Más trabajo y más fácil conseguirlo: el profesor canario José Arranz detalla los 5 grados de FP con más salidas en Canarias

Los estudiantes enfrentan una importante decisión al elegir entre una carrera universitaria o un grado de Formación Profesional. A partir de los 16 años, tras finalizar la educación secundaria obligatoria, los adolescentes deben escoger el camino que definirá su futuro. Mientras algunos optan por continuar en bachillerato, otros prefieren hacer una FP. Esta última alternativa está ganando cada vez más adeptos, especialmente por la amplia oferta de profesiones con alta demanda laboral, como destaca el profesor canario José Arranz.

La Formación Profesional se ha consolidado como una de las opciones educativas más demandadas en Canarias. Frente a la incertidumbre laboral que rodea a algunos estudios universitarios, los ciclos formativos ganan terreno por su enfoque práctico y su alta empleabilidad.

Los jóvenes canarios prefieren la FP

En los últimos años, el número de alumnos matriculados en ciclos formativos ha experimentado un crecimiento sostenido. Las razones son claras, porque estos grados ofrecen una formación más corta, orientada a las necesidades reales del mercado y con una inserción laboral más rápida. Además, muchos estudiantes valoran que los ciclos de FP incluyen prácticas en empresas, lo que permite establecer contactos profesionales desde el inicio de la carrera.

Según el Ministerio de Educación, la tasa de empleabilidad de los titulados en FP de grado superior supera el 74%, mientras que en el caso de los universitarios es inferior al 60%. En sectores como el sanitario o la informática, algunos ciclos formativos presentan mejores salidas que ciertas carreras universitarias. En Canarias, la adaptación del tejido productivo a estos perfiles ha sido clave para este auge.

Los cinco grados de FP con más salidas profesionales en Canarias

Según el profesor José Arranz, estos son los cinco ciclos con mayor proyección laboral en las islas:

1. Sanidad

La rama sanitaria encabeza el listado. Ciclos como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico cuentan con una demanda constante tanto en centros públicos como privados. La creciente necesidad de personal sanitario garantiza su empleabilidad.

2. Administración y Gestión

Formaciones como Técnico en Gestión Administrativa o Asistencia a la Dirección son muy valoradas en pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores como turismo, comercio o servicios.

3. Servicios a la Comunidad

Ciclos como Integración Social o Educación Infantil tienen gran salida debido a la demanda de personal especializado en atención social, educativa y asistencial.

4. Informática y Telecomunicaciones

Los perfiles tecnológicos siguen al alza. Programación, desarrollo de aplicaciones o administración de redes son áreas clave en un entorno cada vez más digital.

5. Comercio y Marketing

Con la recuperación del consumo y el auge del comercio electrónico, este tipo de formación es esencial para negocios que buscan adaptarse al nuevo consumidor.

La FP ha dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en una puerta principal hacia el empleo. Los estudiantes que estén indecisos por su futuro, ya conocen cómo conseguir trabajo rápidamente.