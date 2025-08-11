Empleo destina 58,5 millones para impulsar la formación de más de 30.000 personas desempleadas en Canarias

La Consejería de Turismo y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha abierto la convocatoria de ayudas para financiar cursos de formación dirigidos prioritariamente a personas desempleadas y colectivos vulnerables, a la que ha destinado un presupuesto de 58,5 millones de euros.

Podrán optar a estas subvenciones las entidades de formación, públicas o privadas, que dispongan de instalaciones ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias y se encuentren debidamente inscritas o acreditadas en el correspondiente registro, en las especialidades por las que concurran. Los cursos irán dirigidos a la obtención de un certificado profesional o de una especialidad formativa y se desarrollarán en modalidad presencial o virtual.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que “estos módulos mejorarán la cualificación de más de 30.000 personas desempleadas en Canarias, que tendrán la posibilidad de certificar la formación en ramas profesiones con un alto grado de empleabilidad en las islas”.

Al menos el 70% de las plazas de cada actividad formativa se reservará a personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo (SCE), pudiendo admitirse un máximo de un 30% de personas ocupadas, en caso de haber vacantes disponibles. Se dará prioridad, además, a colectivos vulnerables, como parados de larga duración; personas desempleadas mayores de 45 años; mujeres víctimas de violencia de género; menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil; trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo o del Programa de Recualificación Profesional (PREPARA).

“Además, a través de esta convocatoria buscamos potenciar la formación en sectores que son estratégicos en Canarias, como la economía azul, la electricidad y la electrónica, la comunicación audiovisual, la informática o las energías renovables”, resaltó la consejera, explicando que “la oferta formativa incluirá más de 200 especialidades de hasta 28 familias profesionales”.

En esta línea, la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, recordó que “más del 80% de las personas desempleadas carecen de formación, por lo que resulta imprescindible ofrecer cursos que sean cada vez más atractivos y que se adapten a las necesidades de las empresas, con el objetivo de que los participantes encuentren un trabajo al finalizar el módulo y puedan integrarse al mercado laboral”.

Apuntó que a través de la convocatoria de 2024 se realizaron un total de 1.680 acciones formativas en dieciocho ramas profesionales distintas, alcanzando al 20% de la población desempleada en las islas. Las especialidades más destacadas incluyeron ámbitos como cámara de vídeo, cine y televisión; energías renovables; albañilería, soldadura; socorrismo; rehabilitación y mantenimiento de edificios; servicios sociosanitarios; labores agrícolas, forestales y de jardinería; turismo o servicios de bar y cafetería.

Financiada con fondos procedentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia competitiva. La solicitud se realizará de forma telemática en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del siguiente enlace (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/ramites/7457). El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 1 de septiembre.