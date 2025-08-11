Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en tu municipio

Hoy lunes 11 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR a 1,179€ el litro, situada en el municipio de Santa Lucía de Tirajana en Calle Fernando Guanarteme 82 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Agüimes, Calle Ansite 33 en la isla de Gran Canaria, a 0,947€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,947€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 del municipio de Ingenio.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,947€ el litro en PLENERGY en Calle Ansite 33 del municipio de Agüimes en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 0,947€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de Calle Ansite 33 en el municipio de Agüimes a 0,947€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 en Ingenio a 0,947€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de Calle Ansite 33 en el municipio de Agüimes es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,947€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 del municipio de Ingenio a 0,947€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112, a 1,169€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO SARDINA SUR en Calle Fernando Guanarteme 82 de Santa Lucía de Tirajana a 1,179€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,047€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,047€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,047€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,047€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,209€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy lunes 11 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,159€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,175€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario tiene el carburante Gasolina 98 a 1,280€ el litro en Calle Almirante Lallermand, 31. En Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, la estación de servicio MERCASOSA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,290€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde sale a 1,045€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Pájara, estación de CEPSA en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, donde se puede encontrar el gasoil a 1,045€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,969€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,965€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,969€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece el gasoil a 0,989€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, lunes 11 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.