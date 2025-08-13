Canarias ‘acorrala’ a la filoxera y prohíbe transportar material vegetal entre islas

Una medida sin precedente para una situación sin precedente. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias trabaja en la elaboración de una orden que, a partir de la próxima semana, prohíba el transporte de materias vegetales entre Islas y, además, entre las diferentes zonas de una misma isla. Con esta decisión, el Ejecutivo pretende ‘acorralar’ y evitar una posible propagación de la filoxera de la vid, detectada a comienzos de mes en Tenerife, a otros puntos de Canarias. Más aún en un momento delicado para el cultivo de la vid como es el de la vendimia, que comenzó el pasado mes de julio y se extenderá hasta octubre. La prohibición, que se estima que sea temporal, afectará a cualquier sustancia orgánica que provenga de las plantas como semillas, hojas, tallos raíces, flores, frutos u otras componentes vegetales.

El consejero de Agricultura del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, mantuvo este miércoles una reunión en Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, con representantes de cabildos insulares, del sector vitivinícola isleño, de organizaciones agrícolas o de Cuerpos y Fuerzas del Seguridad de Estado, que se prolongó más de dos horas. Tras este encuentro, lanzó un mensaje de calma respecto al foco de filoxera detectado en parras de Tenerife, ya que solo hay 18 cepas, «todas ellas en terrenos y vides abandonadas desde hace más de diez años que no están en producción».

En la hoja y no en la raíz

Precisamente esta es una de ‘las ventajas’ en esta situación. Ya no solo que esté en terrenos en desuso, sino que la filoxera se encuentra en fase aérea, según confirmó el consejero. Esto quiere decir que la raíz de la vid –donde también podría manifestarse y sería más complicada su erradicación– no está afectada, únicamente su hoja.

«Se ha actuado a través del plan de contingencia que fundamentalmente es la detección, la delimitación de la zona y la erradicación y desinfección de la zona», señaló Quintero.

El foco principal se encuentra en la frontera entre Valle de Guerra (San Cristóbal de La Laguna) y Tacoronte, aunque no han sido los únicos enclaves con esta plaga. También se encontró otro foco en Tejina (San Cristóbal de La Laguna) y en La Matanza. En el primer punto la filoxera ha sido eliminada y no se han detectado en áreas colidantes. No corrió igual suerte el detectado en La Matanza donde se está a la espera de que «termine el efecto de un producto fitosanitario que el propietario había echado ante la existencia de otro cultivo», matizó Quintero.

391 prospecciones

Una rápida detección –pues el primer aviso se recibió hace menos de 15 días– que fue posible gracias a que el Ejecutivo estos días llevó a cabo 391 prospecciones en fincas de Tenerife con resultados negativos en 373 de ellas.

En caso de que se descontrolase la plaga, comentó Quintero, ya están trabajando con el Instituto Canario de Investigación Agraria (ICIA) para anexar la vid autóctona y garantizar la persistencia de sus patrones. «Nuestras vides son prefiloxéricas y podemos decir que son de las más antiguas de Europa», detalló el consejero.

Origen

El origen de la filoxera en Canarias, apunta Quintero, puede estar «probablemente» en la entrada vía marítima de una vid o un injerto traído de fuera. Algo que está prohibido y es ilegal dado que una orden ministerial de 1987 establece que «no se puede transportar cualquier tipo de material que venga del exterior». Eso sí, la normativa no contempla el movimiento de semillas o frutos, únicamente materia vegetal, que también pretende limitar ahora el Ejecutivo autonómico.

Incumplimiento del Estado

«Evidentemente es una competencia del Gobierno de España hacer cumplir esta orden ministerial y no lo han hecho. Reclamaremos más personal y más medios aunque bastante hacen con los medios que tienen», aludió Quintero. Tras ello, el consejero elogió la labor de los inspectores de los puestos fronterizos en Canarias por «el trabajo diario y estar siempre en comunicación y con coordinación con la comunidad autónoma».

“Actuar de manera rápida es tan importante como actuar de forma coordinada, tanto con el sector como con otras administraciones. En este sentido, llevamos años reivindicando al Estado que despliegue más recursos para intensificar los controles a las producciones foráneas en puertos y aeropuertos, al tiempo que se han realizado campañas de concienciación para evitar la introducción de productos o material vegetal prohibidos en Canarias”, concluyó Quintero.