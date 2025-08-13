Canarias, segunda región menos inflacionista pese al alza en la energía

El Archipiélago experimentó un notable encarecimiento de la electricidad en el último año. La ausencia de viento resta protagonismo a la energía eólica en el conjunto del país –la forma más barata de producir electricidad– y dibuja un escenario aún peor para las Islas, ya que mientras la Península puede recurrir a las nucleares o hidroeléctricas, la ausencia de estas centrales en Canarias obliga a depender aún más del petróleo. No obstante, se mantiene como la segunda región con menor subida de precios del país tras concluir el mes de julio con una saludable inflación del 2,2%, parámetro que se mantiene dentro del rango que la mayoría de los bancos centrales considera compatible con la estabilidad económica. Frente a este porcentaje, el incremento de la media nacional fue del 2,7%.

En cifras, con respecto al grupo de electricidad, gas y otros combustibles, el incremento interanual fue de un 16,7%, lo que superó a la media nacional, que se situó en un 12,3%. Este aumento refleja la evolución al alza del componente energético dentro del Índice de Precios de Consumo (IPC), que actualizó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, la volatilidad del mercado energético podría hacer que a la fuerte subida de julio le siga una caída igualmente notable en los próximos meses. De hecho, como se comprobó, bastó con la alteración de los vientos para depender de fuentes más caras de generación eléctrica y que los precios subieran.

Más allá del encarecimiento de la energía, el aumento que los canarios sentirán con más fuerza en su día a día será el de los alimentos. Entre todos los productos que componen la cesta de la compra, preparar una tarta es la actividad más cara. No es para menos, ingredientes básicos como los huevos, el azúcar y la fruta fresca son parte esencial de un recetario de dulces y se han encarecido un 71%, un 60% y un 47%, respectivamente, desde 2021. Encarecimientos que se han ido moderando como demuestra que la mayor alza del mes de julio, en lo que a la cesta de la compra se refiere, se la anotaran las legumbres con solo un 2,2%.

Disminución del precio del aceite

Los datos más favorables van para los amantes de los fritos y quienes recurrían a otras grasas más económicas para cocinar, pues el precio del aceite ha disminuido un 34,8% en el último año. Una cifra que liquida por completo el 30,7% de subida que exhibía el año pasado por estas mismas fechas.

Metidos en el repunte turístico del verano, la inflación en el grupo transporte se incrementó en las Islas un 1,6% en julio, y el grupo ocio y cultura se encareció un 1,5%. Restaurantes y hoteles también reflejaron el aumento de la demanda estival y experimentaron un crecimiento del 0,9%.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, destacó que «se avecinan algunos problemas en el sector de alimentación». Como consecuencia de un brote de gripe aviar en mayo en Brasil, la Unión Europea mantiene cerrado el flujo de pollos hasta los estados miembros. Canarias, que importa un 70% de este producto de dicho país sudamericano, «va a encontrar en el medio plazo otra subida importante de la inflación», subrayó el presidente de la patronal tinerfeña. El representante empresarial solicitó mayor claridad en las normas para los importadores y el rápido restablecimiento del flujo comercial. El precio del pollo creció en julio un 2,9% en comparación con el que tenía hace doce meses.