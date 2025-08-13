¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy miércoles?

Hoy miércoles 13 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,059€ el litro en la estación de servicio CEPSA de Calle Filipinas, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO a 1,099€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,147€ el litro.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,343€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,344€ el litro.

La Palma tiene hoy, miércoles 13 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,139€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,233€.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy miércoles 13 de agosto, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,341€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,426€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,550€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,550€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,454€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, a 1,484€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38 de Alajeró a 1,484€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,371€ el litro. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en Alajeró a 1,371€ el litro de Gasóleo A.

La estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,374€ el litro, seguida por la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 del municipio de Alajeró a 1,374€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, donde la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO ofrece el diésel a 0,975€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 0,975€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Filipinas, 9, con un precio de 1,059€ el litro de Gasolina 98 en la estación CEPSA. La segunda mejor opción está en la estación DISA EL MAYORAZGO, en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, con un precio de 1,099€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO, en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, donde está a 0,975€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La estación DISA PADRE ANCHIETA del municipio de San Cristóbal de La Laguna en Glorieta del Brasil ofrece hoy, miércoles 13 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio DISA OFRA, que ofrece el mismo carburante a 1,049€ el litro en Carretera Cueesta - Taco km 2.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación DISA PADRE ANCHIETA, en Glorieta del Brasil, donde encontrarás a 1,149€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera DISA OFRA también ofrece la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en Carretera Cueesta - Taco km 2.

La estación de servicio DISA PADRE ANCHIETA de Glorieta del Brasil ofrece el gasoil a 1,039€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,049€ el litro en la estación DISA OFRA en Carretera Cueesta - Taco km 2.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.