La deuda financiera de los canarios crece 888 millones en un año, pero el ahorro lo hace en 3.404 millones

«El consumo en las Islas continúa a buen ritmo». Lo dice el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso. La afirmación llega por tanto desde una atalaya infalible para conocer el estado de la demanda, desde el lugar en el que se negocian los créditos con los que se financian las compras. Los datos del Banco de España para el primer trimestre de este año revelan que familias y empresas de las Islas formalizaron préstamos por 34.249 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,6% (888 millones más) en comparación con el final de marzo del pasado año. Mientras, el dinero depositado en las entidades, es decir, el ahorro, también se elevó en ese periodo de tiempo, y con más intensidad (7,8%).

Son 3.404 millones de euros más bajo custodia de las entidades financieras para un total de 46.857 millones. CaixaBank es la única gran entidad bancaria que a estas alturas del año cuenta con un nivel de desagregación de datos que permite conocer lo ocurrido en el Archipiélago. Además, incluso extiende el periodo analizado a todo el primer semestre. Entre enero y junio, la entidad que preside Tomás Muniesa concedió «nuevas operaciones de financiación a particulares» (familias y empresas) por valor de 590 millones de euros, un salto adelante del 42% respecto a la primera mitad de 2024.

Los depósitos a plazo crecen como es habitual en periodos de incertidumbre. Lo hacen un 16,3% frente al 5,2% de las cuentas a la vista

La suma agrupa créditos hipotecarios y al consumo. Los primeros llegaron hasta los 330 millones (60% más) en otra muestra de la presión sobre los precios que ejerce la conjugación de una demanda creciente y urgente, y una oferta que hasta el momento no se eleva de modo significativo. La puesta en el mercado de los inmuebles que se construyen en la actualidad tendrá un efecto balsámico de intensidad por determinar. En cuanto a las operaciones destinadas al consumo (coches o bienes para el hogar, por ejemplo), las operaciones sumaron un total de 235 millones de euros, un 20% más que al atravesar el ecuador el año pasado.

¿Se mantendrá esta tendencia? Mucho tendrá que ver el modo en que los bandazos de la política internacional, no solo en lo comercial sino también en la vertiente más belicista, se trasladen a la economía real. En eso, la brújula tradicional hace tiempo que dejó de señalar el norte como antes hacía. Afonso espera que tanto «la mejora del mercado laboral» como «la confianza del consumidor» se mantengan como pilares sólidos «para seguir impulsando el consumo en los próximos años».

Complicadas previsiones

En un contexto en el que resulta cada vez más complicado hacer previsiones, los deseos ganan protagonismo. El dato cierto es que sumados los préstamos a los sectores público y privado, el crédito vivo alcanza la suma de 38.262 millones de euros, aún por debajo de los 39.000 millones, barrera que sí llegó a rebasarse al final de 2021.

Fijando la mirada nuevamente en el primer trimestre de este 2025, se observa un retroceso del crédito concedido al sector público. El regulador bancario español lo cifra en casi un 7% (6,9%) para los tres primeros meses de este año en Canarias. Las administraciones de las Islas deben 4.013 millones de euros, 302 millones menos que hace un año como resultado del equilibrio fiscal impuesto por Bruselas desde el estallido de la crisis de 2008.

Las administraciones reducen su deuda un 6,9% y deben ahora 4.013 millones de euros

En paralelo creció el volumen de activos depositados en las entidades. De los 46.857 millones de euros que los bancos tienen en la actualidad, 8.366 millones de euros corresponden a la Administración y, en este caso, sí es una suma al alza a la que se han añadido 1.079 millones de euros (14,8%) en solo un año. Es un reflejo del efecto nocivo que se atribuye a la regla de gasto. O, de manera más exacta, a su no revisión, tanto para poder dedicar esa suma a sufragar necesidades de los ciudadanos como para elevarla para que no se sigan acumulando fondos.

Desde hace meses, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, se queja de tener que meter en el banco y no poder tocar las cantidades a cuenta que el Estado entrega a Canarias. Más cuando la comunidad autónoma presenta superávit y cumple con todas las obligaciones fiscales que se le imponen. Y todavía más cuando pasa más de un año desde que Bruselas aflojó el cinturón a España pero el Gobierno central decidió entregar todo ese oxígeno a la Administración central obviando las demandas de autonomías, cabildos y municipios.

De los 46.857 millones de euros que tienen los bancos, 8.366 millones corresponden al sector público de las Islas

Y una más, la ausencia de presupuestos por dos años consecutivos impide retocar ese parámetro para ese mismo fin de impedir que el dinero de todos siga cogiendo polvo en las entidades financieras. Todo eso explica por qué se reduce el crédito al sector público –el superávit solo puede utilizarse para pagar los vencimientos– y crecen los depósitos.

También se han elevado el ahorro de las familias y la capitalización de las empresas. La columna que comparten en la tabla -«otros sectores residentes»– refleja al paso por marzo 38.491 millones de euros, suma que supera en 2.324 millones (6,4%) a la que había en ese mismo momento del curso 2024. Con más detalle, crece más el refugio seguro y poco rentable del depósito a plazo (16,3%) que las cuentas a la vista (5,2%).