Antonio Rivas revela el método para invertir sin arriesgar todos tus ahorros

Hay decisiones que parecen sencillas hasta que el dinero entra en juego. Tener 3.000 euros ahorrados y querer invertirlos es uno de esos momentos en los que la ansiedad puede jugar en contra. La mente dice “hazlo ya, ponlo todo de golpe y empieza a ganar”, pero la experiencia de quienes han visto los mercados subir y caer una y otra vez invita a la prudencia.

Antonio Rivas, experto en ahorro e inversiones, lo resume con calma: antes de decidir cómo invertir, hay que saber dónde hacerlo, y para eso recomienda formarse con economistas colegiados e independientes que guíen sin intereses ocultos. Una vez elegido el destino del dinero, el consejo es claro: hacerlo poco a poco.

La filosofía del paso lento

La estrategia que respalda Rivas tiene nombre propio: dollar cost averaging o DCA. Se trata de una forma de invertir que, en lugar de entrar en el mercado con todo el capital de una sola vez, reparte las compras en el tiempo. Así, el precio de adquisición se promedia, suavizando el impacto de las subidas y bajadas propias de la bolsa, los bonos o incluso las criptomonedas.

“Siempre se producen variaciones en el precio de cotización de un producto como consecuencia de las fluctuaciones del mercado, y eso es independiente de que inviertas en renta fija o variable”, explica Rivas. Al fraccionar las compras, el inversor se asegura de no depender de un único momento, que podría ser muy bueno o nefasto.

Por qué importa el momento de entrada

Invertir todo de golpe en el instante equivocado puede traducirse en meses o incluso años de espera para recuperar el capital. “Si inviertes 3.000 euros de golpe en un mal momento, puedes tardar mucho tiempo en recuperarte y que se te quiten las ganas de invertir”, advierte el experto.

El DCA, en cambio, evita la necesidad de adivinar el punto exacto en el que el mercado tocará fondo o techo. Si un mes el precio está más bajo, se compran más unidades del activo; si está más alto, se adquieren menos. A largo plazo, la media suaviza el riesgo.

Un antídoto contra las emociones

Más allá de lo técnico, el DCA tiene una ventaja psicológica: reduce la carga emocional. La inversión deja de ser un salto al vacío y se convierte en un proceso metódico. No hay que estar pendiente del mercado minuto a minuto ni obsesionarse con “haber comprado más barato”.

Rivas lo plantea como una herramienta especialmente útil para quienes dan sus primeros pasos en la inversión, ya que permite empezar con sumas pequeñas, como una fracción del salario, y crear un hábito a largo plazo. “Es una estrategia que ahorra tiempo y evita errores impulsivos”, apunta.

Necesidades económicas / LP/DLP

Ventajas y límites de la estrategia

Entre sus beneficios, el DCA permite:

Reducir el impacto de la volatilidad .

. Mantener la inversión sin caer en decisiones precipitadas.

sin caer en decisiones precipitadas. Acceder a los mercados sin necesidad de grandes sumas iniciales.

Sin embargo, no es para todos. Los inversores experimentados que buscan rentabilidades rápidas podrían sentir que avanza demasiado despacio. Y si se dispone de una gran suma inesperada por ejemplo, una herencia, puede ser más rentable combinar un pago inicial importante con aportaciones periódicas.

La visión a largo plazo

En el fondo, el DCA no es solo una técnica de inversión, sino una mentalidad. Obliga a pensar a largo plazo, a no dejarse arrastrar por el ruido de los titulares o el pánico colectivo. Funciona mejor cuando se cree en el potencial de crecimiento del activo en el que se invierte, y se entiende que el tiempo, más que la suerte, es el gran aliado del capital.

En palabras de Rivas, lo verdaderamente importante es obtener la rentabilidad media a lo largo del tiempo. Y para eso, el secreto está en no dejarse llevar por la prisa ni por la euforia.