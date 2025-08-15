Antonio Rivas revela el método para invertir sin arriesgar todos tus ahorros

Hay decisiones que parecen sencillas hasta que el dinero entra en juego. Tener 3.000 euros ahorrados y querer invertirlos es uno de esos momentos en los que la ansiedad puede jugar en contra. La mente dice “hazlo ya, ponlo todo de golpe y empieza a ganar”, pero la experiencia de quienes han visto los mercados subir y caer una y otra vez invita a la prudencia.

Antonio Rivas, experto en ahorro e inversiones, lo resume con calma: antes de decidir cómo invertir, hay que saber dónde hacerlo, y para eso recomienda formarse con economistas colegiados e independientes que guíen sin intereses ocultos. Una vez elegido el destino del dinero, el consejo es claro: hacerlo poco a poco.

La filosofía del paso lento

La estrategia que respalda Rivas tiene nombre propio: dollar cost averaging o DCA. Se trata de una forma de invertir que, en lugar de entrar en el mercado con todo el capital de una sola vez, reparte las compras en el tiempo. Así, el precio de adquisición se promedia, suavizando el impacto de las subidas y bajadas propias de la bolsa, los bonos o incluso las criptomonedas.

“Siempre se producen variaciones en el precio de cotización de un producto como consecuencia de las fluctuaciones del mercado, y eso es independiente de que inviertas en renta fija o variable”, explica Rivas. Al fraccionar las compras, el inversor se asegura de no depender de un único momento, que podría ser muy bueno o nefasto.

Por qué importa el momento de entrada

Invertir todo de golpe en el instante equivocado puede traducirse en meses o incluso años de espera para recuperar el capital. “Si inviertes 3.000 euros de golpe en un mal momento, puedes tardar mucho tiempo en recuperarte y que se te quiten las ganas de invertir”, advierte el experto.

El DCA, en cambio, evita la necesidad de adivinar el punto exacto en el que el mercado tocará fondo o techo. Si un mes el precio está más bajo, se compran más unidades del activo; si está más alto, se adquieren menos. A largo plazo, la media suaviza el riesgo.

Un antídoto contra las emociones

Más allá de lo técnico, el DCA tiene una ventaja psicológica: reduce la carga emocional. La inversión deja de ser un salto al vacío y se convierte en un proceso metódico. No hay que estar pendiente del mercado minuto a minuto ni obsesionarse con “haber comprado más barato”.

Rivas lo plantea como una herramienta especialmente útil para quienes dan sus primeros pasos en la inversión, ya que permite empezar con sumas pequeñas, como una fracción del salario, y crear un hábito a largo plazo. “Es una estrategia que ahorra tiempo y evita errores impulsivos”, apunta.

La jubilación es cada vez más activa y prolongada, con nuevas necesidades económicas. Sin embargo, ahorrar para la jubilación no es un comportamiento intuitivo ni sencillo. “Desde la economía conductual sabemos que ahorrar cuesta. No tiene una recompensa inmediata y suele posponerse. Comprar algo da gratificación instantánea; guardar dinero para dentro de 20 o 30 años, no”, explica Juan Manuel Mier, experto del área de pensiones de BBVA. Para resolver este obstáculo, propone mecanismos automáticos que desvíen una parte de la nómina o ingresos extraordinarios hacia el ahorro, generando así el hábito de forma progresiva. Esta perspectiva coincide con la de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, quien defiende un modelo más estructurado y obligatorio de ahorro: un segundo pilar de pensiones de capitalización, como ya ocurre en Reino Unido o Irlanda. En estos países, se retiene automáticamente un 5% del salario al trabajador para invertirlo en un fondo privado, salvo que éste manifieste expresamente su deseo de no participar. “El 93% de los trabajadores en Reino Unido mantiene la retención. Es más difícil decidir dejar de ahorrar que empezar a hacerlo”, destaca. Planes individuales El límite de aportación de 1.500 euros, en marcha desde la reforma fiscal de 2021, ha hecho que los planes individuales de pensiones hayan perdido atractivo frente a los planes de empleo y otros productos como los fondos de inversión o los planes individuales de ahorro (PIAS) que ofrecen las aseguradoras y las entidades financieras. En el momento de hacerlas, las aportaciones a planes individuales reducen la base imponible del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, una persona en un tramo del 30% que aporta 1.500 euros podría ahorrarse unos 450 euros en la declaración. No obstante, el rescate tributa como rendimiento del trabajo, lo cual puede elevar entonces la base imponible si no se planifica bien. De forma alternativa, los PIAS son un producto de ahorro e inversión a largo plazo: el dinero aportado de forma periódica se invierte en fondos, y al llegar a la jubilación, se puede rescatar en forma de capital o renta vitalicia. En esta última opción, los rendimientos generados están exentos de tributación. Cómo complementar la pensión Ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, CaixaBank ha diseñado una estrategia de planificación financiera adaptada a cada etapa vital. A través de su programa Generación +, ofrece asesoramiento personalizado para fomentar el ahorro desde edades tempranas —idealmente, señalan, a partir de los 40— y garantizar ingresos complementarios durante la jubilación. Entre los productos más relevantes destaca precisamente la renta vitalicia, un instrumento que transforma parte del ahorro acumulado en una renta periódica garantizada hasta el fallecimiento del titular. “Es especialmente útil para quienes desean complementar su pensión sin dejar de lado la posibilidad de dejar parte de su patrimonio en herencia”, explica Ramon Faura, el director Propuesta de Valor Banca Retail en CaixaBank, que gestiona el 70% de estos productos en España. La entidad cuenta ya con 730.000 clientes con rentas vitalicias, y 1.700 personas de más de 100 años entre sus titulares. También existen seguros de protección sénior, fondos de inversión y carteras gestionadas, que permiten modular el nivel de riesgo según las necesidades de cada persona. La vivienda como activo En un país con un altísimo porcentaje de propietarios de vivienda, el patrimonio inmobiliario representa una fuente potencial de liquidez. No obstante, por el momento apenas se aprovecha, constata Faura. Hay diversas fórmulas para que el propietario pueda transformar su vivienda en renta sin necesidad de venderla de forma inmediata. Una de ellas es la hipoteca inversa, que permite recibir una renta mensual usando su vivienda como garantía, conservando la propiedad hasta el fallecimiento. Otra opción es la venta de la nuda propiedad, mediante la cual se transmite la titularidad del inmueble a cambio de una renta vitalicia, pero se mantiene el uso y disfrute del mismo de por vida. También existen soluciones intermedias como el anticipo de alquileres, pensado para quienes necesitan sufragar una residencia: el banco adelanta los ingresos esperados por el alquiler, que después se regularizan con los herederos. Cambio de comportamiento Pese a su potencial, muchas personas mayores desean conservar la vivienda para dejarla en herencia, aunque su valor real sea bajo, especialmente en zonas rurales. En este punto Mier destaca que la falta de planificación patrimonial genera conflictos: la mayoría de personas no ha hecho testamento, o lo ha redactado de forma genérica, lo que complica después la distribución del legado entre varios herederos. No obstante, se observa un cambio de comportamiento generacional: mientras que padres y abuelos daban prioridad a la herencia, algunos jubilados actuales prefieren disfrutar de todo el patrimonio acumulado, por lo que cada vez más se decide optar por productos como las rentas vitalicias.

Ventajas y límites de la estrategia

Entre sus beneficios, el DCA permite:

  • Reducir el impacto de la volatilidad.
  • Mantener la inversión sin caer en decisiones precipitadas.
  • Acceder a los mercados sin necesidad de grandes sumas iniciales.

Sin embargo, no es para todos. Los inversores experimentados que buscan rentabilidades rápidas podrían sentir que avanza demasiado despacio. Y si se dispone de una gran suma inesperada por ejemplo, una herencia, puede ser más rentable combinar un pago inicial importante con aportaciones periódicas.

La visión a largo plazo

En el fondo, el DCA no es solo una técnica de inversión, sino una mentalidad. Obliga a pensar a largo plazo, a no dejarse arrastrar por el ruido de los titulares o el pánico colectivo. Funciona mejor cuando se cree en el potencial de crecimiento del activo en el que se invierte, y se entiende que el tiempo, más que la suerte, es el gran aliado del capital.

En palabras de Rivas, lo verdaderamente importante es obtener la rentabilidad media a lo largo del tiempo. Y para eso, el secreto está en no dejarse llevar por la prisa ni por la euforia.

