Canarias afronta la vuelta al cole más cara: más de 500 euros por niño

La vuelta al cole está marcada por la dificultad para llenar una mochila escolar cada vez más costosa. Canarias, una de las comunidades con menores ingresos por hogar, debe afrontar una lista de material escolar que este año alcanzó los 501,26 euros de media en España. Esto es un 18% más de presupuesto que hace tres años. «Septiembre es un mes muy duro para los padres y madres de las Islas, pues la vuelta al cole supone un gasto extraordinario que muchas familias no pueden asumir fácilmente», señala el presidente de la Confederación Regional de las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de Canarias (Confapa Canarias), Pedro Gil.

Con el fin del verano las familias con hijos se enfrentan a un desafío que combina el impacto económico ocasionado por las vacaciones con los gastos de la vuelta al colegio. Según una encuesta de Milanuncios, casi 8 de cada 10 de los padres y madres admite que la vuelta al cole les supone un esfuerzo económico. De hecho casi el 70% del total de los encuestados indica que tendrá que hacer algún ajuste en su economía para hacer frente a los gastos que se avecinan.

En cifras regionales, la riqueza per cápita de los isleños apenas equivale al 75,6% de la media estatal. Para hacerse una idea de lo que esto significa, podría decirse que por cada cien euros que el español medio tiene en los bolsillos, los isleños apenas tienen 75 euros y 60 céntimos, una diferencia abismal. Así, cuando van a comprar los materiales escolares, que para la media nacional son unos 501,26 euros, a un canario le «pesa» como si ascendiera a 663,94, es decir 162,68 euros más de esfuerzo relativo.

Mujer por los pasillos de una papelería. / José Pérez Curbelo

El kit básico para asistir a clase incluye mochila (29,42 euros), chándal (26,07 euros), papelería, (48,26 euros), calzado deportivo (31,87 euros), y libros de texto con un coste medio de 365,64 euros, un 7% más caro que el año pasado, según el informe que elabora el comparador de precios en línea, Idealo.es. Precisamente los libros son el factor que más encarece la lista de recursos educativos.

Cristina Sánchez trabaja en una librería en la capital grancanaria. Los meses de verano —desde junio hasta septiembre— su tienda vuelve a adoptar un ambiente escolar y son muchos los que se acercan a preparar poco a poco todo lo necesario para iniciar el curso. «Cada vez menos familias dejan las compras para el último momento», asegura la dependienta. Muchos optan por distribuir sus compras por meses: un mes para el material de papelería, otro para los libros de texto y un último mes para el uniforme.

«La mayoría de madres y padres se quejan de la subida de precios de los libros», expresa Sánchez. Así, las librerías ofrecen promociones esenciales e «intentan ajustar el precio para que resulte lo más económico posible», pese a que, como asegura la dependienta, «las editoriales suben cada vez más los precios».

En Tenerife, Francis Quesada atiende su papelería en el barrio de Ofra. La mayoría de compras que realizan en su tienda son gracias al bono de ayudas que prestan las administraciones a las familias pues, «el mundo editorial está por las nubes», subraya. El principal problema al que se enfrentan las librerías —especialmente las pequeñas, como la de Quesada— es la necesidad de encargar los libros a la Península. La dificultad para prever la demanda y el breve margen de tiempo disponible para preparar la campaña escolar complican seriamente el desarrollo de sus negocios.

Material digital

En el apartado tecnológico el material escolar se encarece. Los libros digitales cuestan ya de media 192,5 euros, frente a los 182 euros de media que costaban en 2024. Lejos de ser un apoyo que reduzca el gasto medio por familia, Pedro Gil subraya el problema de las licencias digitales de los libros que «solo valen por un año y, a veces, hay que duplicar el gasto porque también se necesita material en papel», explica. Además, el presidente de la Confederación pone el foco en los niños y niñas que repiten curso y que, por estos códigos anuales, tienen que volver a adquirir de nuevo su libro, con el gasto que esto supone. «Antes se podían prestar o reutilizar ahora, con las licencias digitales, no es siempre posible», añade.

Así, los españoles que optan por material de segunda mano representan tan solo el 30%. Pues a la problemática se le suman los cambios de ley educativa —la conocida como Ley Celaá— que entró en vigor el 19 de enero de 2021, pero cuyos cambios se han ido implantando poco a poco hasta el curso 2023-2024. La modificación de la norma obliga a cambiar el material de años anteriores y no hace posible su intercambio. «En ocasiones, las editoriales aprovechan esta situación y encarecen los precios de los nuevos textos», afirma Pedro Gil.

Otras vías para comprar el material

Mientras el consumo de productos de segunda mano no es una opción para muchos, otras estadísticas del informe resaltan que el 25,5% ha tenido que recortar en gastos y dejar de comprar ciertos productos para poder afrontar esta nversión anual. Por otro lado, el 24% tira de ahorros y el 14% afirma recurrir a subvenciones estatales o regionales para poder acceder a estos productos. Las familias también acuden a su entorno. El 11% de los usuarios afirma haber solicitado ayuda a sus familiares y el 7% ha pedido un préstamo al banco.

Ante un escenario que se repite cada año y que, lejos de reducirse el coste de estudiar parece aumentar, el presidente de la Confederación Regional de las asociaciones de madres y padres de alumnos de Canarias apela a una educación pública que «en teoría debería ser gratuita». Lo cierto es que en ciertas comunidades existen programas de préstamo y distribución gratuita de libros para la educación obligatoria, mientras que «en las Islas las subvenciones llegan a un porcentaje muy por debajo del total de quienes lo necesitan. Además, suelen llegar tarde, incluso meses después de empezar el curso». En este sentido, Pedro Gil concluye: «Las ayudas deberían ser más personalizadas y a tiempo real para las familias que realmente las necesiten».