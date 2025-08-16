Quince municipios canarios y cuatro cabildos se saltan la regla de gasto

Quince de los 88 municipios que hay en Canarias incumplen ya con la regla de gasto y tiran de chequera por encima de lo que les permiten las normas fiscales. También lo hacen la mayoría de los cabildos, incluidos los de la dos islas capitalinas, según la información incluida en el observatorio sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de las entidades locales que publica el Ministerio de Hacienda.

Lo viene advirtiendo desde hace meses la responsable de las arcas canarias, la consejera Matilde Asián. Madrid no afloja los cordones del corsé cuando ya no es tiempo de mantenerlo tan apretado en torno a la capacidad de maniobras de ayuntamientos, instituciones insulares y diputaciones provinciales. Hasta Bruselas ha abierto la mano, pero el Gobierno central ha decidido quedarse todo ese oxígeno para sí.

No compartirlo con el resto de administraciones supone que estas acumulen superávit en los bancos que solo pueden emplear para amortizar deuda financiera. Mientras, algunas necesidades de los ciudadanos quedan sin cubrir aunque hay dinero para sufragarlas. En la primavera del año pasado, la Comisión Europea (CE) elevó la regla de gasto para España hasta el 5,3 y la Administración central cumplió con creces al quedarse en el 4,1, según consta en uno de los últimos informes remitidos a las autoridades europeas. El tope para las comunidades autónomas se mantiene de manera invariable en el 2,6, «ni la mitad», ha lamentado Asián en el pasado.

La brecha crece

La economía española crece sin cesar en los últimos años y la de Canarias, subida en la infinita ola del turismo, más aún. El incremento de la regla de gasto debe ir al compás de la evolución del PIB, pero no se está tocando, con lo que crece la recaudación vía impuestos que, así las cosas, tiene en este momento el destino único de engordar las cuentas bancarias de los ayuntamientos y cabildos. Como lo que no cesa también de crecer es la presión ciudadana sobre los servicios públicos, no han faltado voces en los últimos meses avisando de que tomar el camino del monte empezaba a ser una necesidad.

A 21 de julio, las tablas publicadas por Hacienda sitúan a Tenerife como la isla con mayor número de municipios incumplidores: Arico, Guía de Isora, Fasnia, Tacoronte, Güímar y La Guancha. Con dos menos se sitúa La Palma: Breña Alta, Fuencaliente, El Paso y Los Llanos de Aridane. Con dos cada una aparecen Gran Canaria –Firgas y Moya– y Lanzarote –Arrecife y Haría–, y cierra la cuenta la capital herreña, Valverde.

Sin información

En la publicación de estos datos, no consta la información de todos los ayuntamientos del Archipiélago. Trece de ellos no remitieron los datos en esta ocasión, si bien la alta frecuencia de publicación les permitirá estar presentes en breve. Un tercio de los municipios de Gran Canaria aparecen con sus respectivas casillas en blanco por esta circunstancia, con la capital, Telde y Arucas entre ellos; Santa María de Guía, Vega de San Mateo, Valleseco y Artenara completan la nómina.

En Tenerife, se repite esta ausencia de datos en Santiago del Teide e Icod de los Vinos; en el caso de Fuerteventura, en Betancuria y Antigua; en La Palma, Tazacorte, y, por último, en La Gomera, Valle Gran Rey.

Descontados estos trece, una quinta parte (20%) de los ayuntamientos de las Islas incumplen la regla de gasto. Idéntica proporción a la registrada en el conjunto del Estado, donde falta información de casi el 30% de los municipios; porcentaje que duplica al que luce Canarias en esta variable. Es decir, mucho más cumplidora la Administración local de la comunidad autónoma que la del país.

De manera deliberada

En lo que respecta a los cabildos, ninguno de los de la provincia oriental –Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura– se ciñe a lo que exige la regla de gasto. En la occidental, solo el de Tenerife ha decidido prescindir de la norma. De hecho, el pasado mes de junio la presidenta de esta última institución, Rosa Dávila, avisó de que se habían saltado la regla de gasto de manera consciente y deliberada.

Tras dejar claro que se atenían con exactitud a las exigencias dictadas para establecer límites de déficit y deuda, Dávila anunció que gastaría el dinero que el Cabildo tinerfeño tiene cautivo en las entidades financieras. «El gobierno anterior dejó 210 millones de euros sin gastar en remanente de tesorería», expuso en una comparecencia de prensa en la que reveló que también el Cabildo de Gran Canaria había tomado ese camino.

La presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, ya ha advertido de que piensa gastar todo el dinero del Cabildo

Ya son más las instituciones insulares que se saltan este precepto nacido al calor del ajuste impuesto por Bruselas a España tras el estallido de la crisis de 2008 ante la ausencia de medidas para ajustarlo a la realidad económica y las necesidades de los ciudadanos. La ausencia de presupuesto estatal es responsable en buena parte de esta paradoja en la que el sector público tiene suficiencia financiera pero tiene cerrado el paso para hacerla llegar por completo a la ciudadanía. n