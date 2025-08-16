¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy sábado?

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, sábado 16 de agosto, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación CANARY OIL de Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,947€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,947€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1, en la isla de Gran Canaria.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la DISA BOCABARRANCO de la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 35, con un precio de 1,179€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Agüimes, en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la gasolinera CANARY OIL tiene la Gasolina 95 a 0,947€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,947€.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy sábado 16 de agosto, está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL, donde está a 0,947€ el litro. La otra opción está en Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1, a 0,947€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, a la gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS, donde el litro está a 1,169€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Telde, Calle Alegría 35, en la DISA BOCABARRANCO, que está a 1,179€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Agüimes, en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde el diésel está a 0,947€ el litro. La segunda mejor opción está en Agüimes, a 0,947€ el litro en PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,049€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,049€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy sábado 16 de agosto, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,047€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,047€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,199€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Calle San Blas 15, en la PCAN, que está a 1,229€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario tiene el carburante Gasolina 98 a 1,280€ el litro en Calle Almirante Lallermand, 31. En Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, la estación de servicio MERCASOSA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,290€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde sale a 1,045€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Pájara, estación de CEPSA en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, donde se puede encontrar el gasoil a 1,045€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 16 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,159€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,175€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 16 de agosto, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,969€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,965€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,969€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,999€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,999€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 35, con un precio de 1,179€ el litro de Gasolina 98 en la estación DISA BOCABARRANCO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

