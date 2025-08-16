Todos quieren vivir en Canarias: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife lideran la demanda de vivienda en España

El interés por residir en Canarias sigue creciendo, y eso se refleja en el último informe publicado por el portal inmobiliario idealista. Según los datos correspondientes al segundo trimestre de 2025, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se sitúan entre las diez ciudades más demandadas para comprar vivienda en toda España, ocupando el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Este ranking de demanda relativa, que mide el interés de los usuarios por municipios con al menos 1.000 viviendas en venta, muestra una tendencia consolidada: las capitales de provincia concentran gran parte de las búsquedas, siendo ocho de las diez ciudades más deseadas.

Crecimiento sostenido del interés por vivir en el Archipiélago

A la cabeza del ranking aparece Madrid, seguida por Valencia, Zaragoza y Torrent (Valencia), pero Canarias logra destacar de forma notable. Que tanto Santa Cruz como Las Palmas estén por delante de Barcelona, Sevilla o A Coruña demuestra que el Archipiélago se consolida como uno de los destinos residenciales más atractivos del país, no solo por su clima, sino también por el estilo de vida, los servicios y la conectividad creciente.

La demanda también se ha visto impulsada por factores como el teletrabajo, la atracción de compradores internacionales y la búsqueda de segundas residencias, según expertos inmobiliarios.

Más allá de las capitales: San Bartolomé de Tirajana también en el top 30

El análisis de idealista incluye también otras localidades relevantes. En el puesto 30 del ranking aparece San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, otro punto turístico convertido en foco de interés inmobiliario, tanto para vivienda habitual como para inversión.

Además de Canarias, el listado está dominado por ciudades de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Fuera de las capitales, también destacan Gijón, Dos Hermanas y Gandía.

El precio del metro cuadrado supera los 3.000 euros en Canarias

Este aumento de la demanda ha tenido un impacto directo en el precio de la vivienda. Según el último informe del portal, el coste medio del metro cuadrado en Canarias ya supera los 3.000 euros en algunas zonas, una cifra que sigue en ascenso tras varios trimestres de crecimiento sostenido.

Aunque el Archipiélago todavía se encuentra por debajo de los valores de mercados como Madrid, Barcelona o Baleares, la tendencia al alza preocupa a potenciales compradores locales, especialmente en zonas tensionadas como el centro de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz o el sur de Tenerife.

¿Dónde están las viviendas más caras de España?

Aunque Canarias destaca en demanda, no figura entre las zonas más caras para comprar. Ese podio lo lideran municipios de alto poder adquisitivo como Benahavís (Málaga), donde el precio medio supera los 2,22 millones de euros, y Santa Eulalia del Río (Baleares), con 2,2 millones.

Les siguen Calvià (1,81 millones), Marbella (1,63 millones) y Sotogrande (1,55 millones). Otras localidades por encima del millón son Moraira, Benissa, Benitachell y Altea, todas ubicadas en la costa mediterránea.

Entre las capitales de provincia, Palma de Mallorca lidera con un precio medio de 797.000 euros, seguida de San Sebastián (683.600 €) y Madrid (635.000 €). Barcelona alcanza los 463.000 €, y Málaga los 418.000 €.