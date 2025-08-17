Los canarios compran menos coches nuevos y optan por la segunda mano

La venta de vehículos de segunda mano no cesa de crecer en Canarias desde la pandemia. La tendencia de la comunidad autónoma no se aparta de la registrada en el conjunto del país, donde la demanda de automóviles nuevos representa prácticamente la mitad de la que se registra en el segmento conocido como de ocasión. En este último se cerraron 8.777 operaciones en el mes de julio en las Islas, un 3,6% más de lo ocurrido en el séptimo mes del año pasado. El incremento en comparación con el mismo mes de 2024 en el conjunto de España es aún mayor, del 5,8% para un total de 193.933 unidades vendidas, según la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam).

En cualquier caso, lo que ocurre en un solo mes puede estar muy afectado por cuestiones coyunturales. Si bien no lo parece, porque los 283 coches de segunda mano comercializados cada día (190 en el caso de los nuevos) en la comunidad autónoma mejora pero no se aparta excesivamente de los 270 alcanzados en el mes de enero. Tomar los datos de los siete primeros meses del ejercicio da una visión aún más fiel de la situación.

Dudas despejadas

Las dudas se despejan: 57.132 vehículos de ocasión vendidos en los siete primeros meses frente a 14.464 de paquete. Además, mientras en el primer caso la cantidad refleja un alza del 2,7% en tasa interanual; en el segundo hay que anotar un -2,3%, según Fredica (Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles).

El auge de este mercado refleja la seria erosión que han padecido las rentas familiares desde la irrupción de un proceso inflacionario que se inició por el flanco de la energía y que, como era de esperar, se ha extendido por todo el catálogo de bienes y servicios puestos en el mercado. Fueron dos años consecutivos con los precios desbocados y creciendo un 5,8%, muy por encima de lo que lo hicieron la mayoría de los salarios.

Hasta el año pasado

De hecho, hubo que esperar hasta el verano del año pasado para ver que, por vez primera desde que empezaron las subidas del IPC, en los convenios negociados en el Archipiélago se incluían incrementos que superaban a los registrados por la inflación.

Aunque ese aumento de los precios poco tenía que ver con un avance desmedido de la demanda, sino que eran los costes los que les empujaban a subir, los bancos centrales recurrieron a la tradicional receta de subir los tipos de interés para conducirlos al nivel que considera saludable del 2% como máximo. Esta semana se conoció el dato interanual al paso por julio, con un aceptable 2,2%.

Créidtos más caros

El efecto casi inmediato de aquellas decisiones continuadas del Banco Central Europeo (BCE) fue un encarecimiento de las cuotas hipotecarias que restaron poder de compra a las familias. Eso por el lado de la estructura de costes ya consolidada de los hogares. ¿Y qué les ocurría a quienes querían o necesitaban cambiar de coche? Los créditos al consumo también sufrieron un serio impacto al alza, con lo que tocó recurrir a opciones más baratas; eso cuando demorar la adquisición se hizo imposible por completo.

La demanda de vehículos usados se eleva un 2,7%, hasta las 57.132 unidades entre enero y julio de 2025

Para terminar de cimentar un escenario netamente negativo para la producción de coches, la falta de microchips provocó hasta paralizaciones en las cadenas de montaje. Quien quería un vehículo nuevo tenía que esperar hasta entre seis y ocho meses para recibirlo, con lo que la segunda mano comenzó a ganar terreno también así.

Todas estas circunstancias explican el actual auge del mercado de ocasión, pero aunque nada es inamovible en los temas económicos, por el momento no hay signos que permitan pensar en una tendencia al equilibrio. Al menos en lo que respecta a Canarias, la renovación de las flotas destinadas al alquiler sostienen el mercado del automóvil nuevo, con un crecimiento del 37,13% en los siete primeros meses de este año. n