El domingo cierra el puente de agosto con 1.277 vuelos programados en los aeropuertos canarios

Este domingo se operarán 7.102 vuelos en España, 32 menos que un año antes, dando por finalizado un puente de agosto en el que Aena tenía previstos 28.134 vuelos. En los aeropuertos canarios, en concreto, las operaciones alcanzarán las 1.277, 57 más que en el mismo domingo de cierre en 2024 (1.220), el 18 de agosto.

Así, de los 1.277 vuelos previstos en las islas, 448 serán internacionales. Por su parte, el aeropuerto canario que registrará más operaciones será el de Gran Canaria, con un total de 351 vuelos, según han precisado fuentes de Aena a Europa Press.

En el resto de España, destaca el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que registrará en la jornada de este domingo un total de 1.128 operaciones, tan solo 8 menos que en el domingo equivalente en 2024, que fue 18 de agosto.

En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se realizarán 1.071 operaciones aéreas, siendo el segundo día con más vuelos de este puente por detrás del jueves, superando en 42 el número de 2024.

Palma de Mallorca, entre los aeropuertos con mayor volumen de vuelos, tiene previstas 1.035 operaciones, mientras que Málaga-Costa del Sol verá 596 vuelos entre aterrizajes y despegues, seis menos.

En Ibiza, donde se esperan un total de 412 vuelos, se contabilizan 39 operaciones menos que en el domingo 18 de agosto de 2024.