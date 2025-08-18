¿Ganas menos de 1.200 euros al mes? La Seguridas Social te da esta ayuda

Los trabajadores que cumplan este requisito podrán recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Seguridad Social permite que las personas que no tengan los recursos suficientes para llegar a fin de mes lleguen a un umbral mínimo de ingresos que les garantice cubrir sus necesidades básicas.

El IMV es la ayuda económica impulsada por el Gobierno para combatir la pobreza severa en España. Tras las últimas reformas, se ha flexibilizado para permitir que sus beneficiarios puedan compatibilizarlo con un empleo. Esta nueva posibilidad marca un cambio importante en la política social, ya que hasta hace poco muchas personas quedaban excluidas del IMV simplemente por tener un trabajo, aunque este fuera precario o con un salario insuficiente para cubrir las necesidades de los ciudadanos.

Esta prestación no contributiva está gestionada por la Seguridad Social y busca garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas o familias en situación de vulnerabilidad económica. Desde su puesta en marcha en 2020, ha beneficiado a cientos de millones de hogares. Su objetivo es reducir la pobreza estructural y ofrecer un "suelo económico" que permita afrontar gastos básicos como alimentación o vivienda.

Muchas personas criticaban al gobierno porque la ayuda tenía muchos problemas, y uno de ellos era que el acceso al IMV se perdía automáticamente al obtener un empleo, aunque fuera temporal o con salario bajo. Eso desincentivaba la búsqueda de trabajo, especialmente entre quienes temían perder la ayuda por empleos mal remunerados o inestables.

Ahora puedes trabajar y mantener el IMV

Según la nueva normativa, es posible seguir cobrando el IMV aunque se esté trabajando, siempre que se cumplan ciertos requisitos económicos. La clave está en el límite de ingresos anuales. Las personas con derecho a esta ayuda pueden compatibilizarla con el trabajo, siempre que la suma del sueldo y la ayuda no supere los 17.000 euros al año.

De esta manera, se mejoran los ingresos totales sin perder el derecho a la ayuda, fomentando la inserción laboral sin penalizar al trabajador.

Los interesados pueden solicitarlo a través de la página web de la Seguridad Social, donde deberán presentar los documentos que acrediten su situación económica actual y su actividad laboral.

Esta medida busca hacer el sistema de protección más justo y adaptado a la realidad del mercado laboral actual, en el que cada vez más personas con empleo viven por debajo del umbral de la pobreza.