Si el pin de tu tarjeta de crédito está en esta lista debes cambiarlo ya: te pueden vaciar la cuenta del banco

Las estafas con tarjetas bancarias son cada vez más virulentas. Por lo tanto, quienes utilizan tarjeta de crédito para pagar o retirada de efectivo deben tener mucho cuidado de mantener su información en secreto. ¡Meta también ha revelado una lista de los códigos que más utilizamos! Si el que estás usando es uno de ellos, ¡es hora de cambiarlo rápidamente!

Las tarjetas bancarias son el principal objetivo de los robos

Los estafadores están duplicando su ingenio para sacarnos dinero. Los métodos son cada vez más numerosos gracias a las innovaciones tecnológicas que utilizamos a diario. ¡Y las Visas son precisamente su principal objetivo! De hecho, muchos de nosotros los utilizamos para pagos con o sin contacto . Lo suficiente como para hacerlos más interesantes para los estafadores que quieren extraernos dinero fácilmente.

Las estadísticas indican que casi el 3% de las estafas involucran tarjetas bancarias. Las víctimas también han sufrido en los últimos años unas pérdidas de 37,2 millones de euros. Un auténtico flagelo para quienes están acostumbrados a utilizarlas para sus pagos diarios.

Si a los estafadores les resulta tan fácil extraernos dinero es sobre todo por nuestros códigos secretos. Algunos son bastante comunes, lo que los hace fáciles de adivinar. Y si este es el caso de tus tarjetas de crédito y débito, ¡debes extremar la vigilancia! De hecho, ¡esto podría hacer que pierdas dinero sin que te des cuenta!

Aquí está la lista de códigos que no debes usar

Los ladrones pueden adivinar fácilmente los códigos secretos de nuestras tarjetas bancarias por costumbre. Tienen experiencia en el campo y pueden probar varias combinaciones para robarnos. Nick Berry de Meta ha revelado una lista de los códigos con los que más a menudo intentan extraernos dinero. Generalmente son cifras habituales por lo que hay que tener cuidado.

PI STUDIO / Mar Molina

Ojo si los códigos secretos de tu tarjeta bancaria son: 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 o 6969 . Estas combinaciones son las que en ocasiones los establecimientos bancarios asignan por defecto. Generalmente aconsejan modificarlos antes de su uso. Si olvidaste hacer esto, ¡ya es hora!

Los expertos también recomiendan evitar los códigos secretos relacionados con tu vida personal. No utilices tu fecha de nacimiento o dirección, por ejemplo. ¡Son fáciles de reconocer y los estafadores los usarán para vaciar sus tarjetas bancarias!

¿Cuáles son los mejores códigos para tus tarjetas bancarias?

¿No tienes una idea para una nueva contraseña? Aquí tienes las que mejor podrían proteger tus tarjetas bancarias: 7063, 6093, 6827, 7394, 0859, 8957, 9480, 6793, 8398, 0738, 7637, 6835, 9629, 8093 o 8068. Estos proporcionan una mayor seguridad para su cuenta bancaria.

De hecho, los estafadores rara vez prueban estas combinaciones para obtener dinero de sus tarjetas de crédito.