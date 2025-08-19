Buenas noticias para los trabajadores: puedes cobrar casi 500 euros de pensión aunque no hayas cotizado en tu vida si cumples estos requisitos

La Seguridad Social tiene una pensión específica para los trabajadores que no han cotizado el tiempo necesario para acceder a una pensión contributiva o que, en algunos casos, directamente no han realizado aportaciones al sistema público. Esta paga del Estado está destinada a garantizar un ingreso mínimo para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ley, como el nivel de ingresos y la residencia en el país. Estamos hablando de la pensión no contributiva, que el abogado de TikTok, Lawtips, explica cómo se puede conseguir.

La pensión de jubilación que se puede cobrar sin haber cotizado nunca a la Seguridad Social se trata de una ayuda destinada a personas mayores sin ingresos suficientes que no han tenido acceso al sistema contributivo.

La pensión no contributiva está gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y las comunidades autónomas. Estas pagas no son una pensión contributiva al uso, sino una prestación económica de carácter asistencial dirigida a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica y social.

¿Quién puede solicitar esta pensión no contributiva?

La Seguridad Social establece los siguientes requisitos para acceder a una pensión no contributiva de jubilación:

Tener más de 65 años en el momento de la solicitud. Residir legalmente en España y haberlo hecho durante al menos 10 años, de los cuales 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. No percibir ninguna otra pensión contributiva de la Seguridad Social. Acreditar una carencia de rentas. Para 2023, el límite individual de ingresos para tener derecho a esta pensión era de 6.784 euros anuales. Si el solicitante convive con familiares, ese umbral puede aumentar dependiendo del número de personas y el grado de parentesco.

Cuantías y forma de cobro

La cuantía de esta pensión varía según los ingresos y la composición familiar del solicitante. La cantidad final puede oscilar entre los 121,15 euros y los 484,61 euros mensuales. La pensión se abona en 14 pagas anuales, lo que incluye dos extras, una en junio y otra en diciembre.

Además, esta ayuda es compatible con otras prestaciones sociales de carácter asistencial, aunque no con una pensión contributiva. En todo caso, la cuantía puede reducirse si el beneficiario percibe ingresos adicionales.

¿Cómo se solicita?

El trámite puede realizarse en las delegaciones territoriales de servicios sociales de cada comunidad autónoma o a través de los formularios del IMSERSO. También se puede presentar de forma telemática si se dispone de certificado digital o Cl@ve.

Esta pensión no contributiva representa una protección clave para las personas mayores que no han podido cotizar a lo largo de su vida laboral, ya sea por haber trabajado, haber ejercido labores domésticas sin remuneración o haber estado en situación de exclusión social.