Espacio, luz y ubicación privilegiada: un tríplex en venta que redefine el concepto de hogar en Gran Canaria

Entre las lomas tranquilas de Tamaraceite, donde la ciudad se abre paso hacia el norte, aparece una vivienda que combina lo mejor de dos mundos: la calma de un barrio residencial y la cercanía inmediata a los grandes centros de vida urbana. En Lomo Los Frailes, una de las zonas más demandadas de la capital grancanaria, se alza este chalet tríplex que brilla como una oportunidad difícil de repetir.

“No siempre se encuentra una casa tan completa en una ubicación tan estratégica”, apuntan desde Elite Real Estate. Y es cierto, ya que el inmueble no solo ofrece amplitud y comodidad, sino también una localización envidiable a pocos minutos del centro de la ciudad.

Una vivienda luminosa y funcional

La casa se despliega en tres plantas con un diseño pensado para familias que buscan espacio y confort. En total, cuenta con cuatro dormitorios, tres en la planta alta y uno en el semisótano, dos baños completos, un salón-comedor amplio y luminoso, y una cocina moderna e independiente.

Dos terrazas privadas permiten disfrutar del aire libre en la intimidad del hogar, mientras que el garaje con capacidad para dos coches y trastero añade funcionalidad a la vida diaria. Todo ello acompañado por detalles cuidados y un ambiente en el que la luz natural juega un papel protagonista.

Fachada de la vivienda en venta / Elite Real Estate

Una ubicación con ventajas únicas

El emplazamiento es uno de los puntos fuertes de esta vivienda. Desde Lomo Los Frailes se llega en apenas diez minutos al centro de Las Palmas de Gran Canaria y en menos de ocho al Hospital Dr. Negrín. Muy cerca, los principales centros comerciales Los Alisios, Decathlon o Leroy Merlin concentran servicios, ocio y compras, mientras que colegios de prestigio como el Claret completan la oferta educativa en la zona.

“Se trata de una magnífica oportunidad de vida por su cercanía a los principales centros comerciales de la zona alta, universidad y colegios”, explican desde la inmobiliaria.

Inversión y proyecto de vida

Con un precio de 329.000 euros, esta propiedad no solo es una opción atractiva para vivir, sino también una inversión sólida en una zona donde la demanda inmobiliaria crece año tras año. Sus gastos de comunidad se reducen a 35 euros mensuales y el IBI anual es de apenas 358 euros, lo que refuerza su valor como oportunidad.

“Es una vivienda bonita, hecha con gusto, muy luminosa y con múltiples posibilidades”, destaca Matteo Catalano, agente de Elite Real Estate.

En definitiva, este tríplex en Lomo Los Frailes representa una de esas raras ocasiones en las que una casa reúne amplitud, luz, diseño y ubicación estratégica en un mismo lugar. Moderna, elegante y funcional, está lista para convertirse en el próximo proyecto de vida de una familia que busca crecer en un entorno privilegiado.

