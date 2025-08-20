Elige la estación de servicio con la gasolina más barata de este miércoles en la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy son los siguientes.

Hoy, miércoles 20 de agosto, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación CANARY OIL de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,947€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio DISA ESCALERITAS de Plaza Hermanos Millares tiene la Gasolina 98 a 1,099€ el litro. También puedes optar por la estación SHELL REHOYAS, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera GC 200 km 16, con la Gasolina 98 a 1,104€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, tiene el gasoil a 0,945€ el litro. En Agüimes, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,945€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio DISA ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,099€ el litro en Plaza Hermanos Millares. En Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC 200 km 16, la estación de servicio SHELL REHOYAS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,104€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 20 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. para llenar el tanque por 0,945€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la estación de CANARY OIL ofrece la Gasolina 95 a 0,947€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Agüimes, estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde sale a 0,945€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Agüimes, estación de PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde se puede encontrar el gasoil a 0,945€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

La estación de DISA PUERTO DEL CARMEN en Tías, Calle Juan Carlos I 23, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,129€ el litro. Otra opción está en Teguise, Avenida Campo de Golf, en la estación DISA TEGUISE GOLF a 1,149€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,049€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, miércoles 20 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,065€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,065€.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Carretera General de Tarajalejo km 16, a la gasolinera DISA EL CARACOL, donde el litro está a 1,175€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, en la DISA COSTA CALMA, que está a 1,175€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 20 de agosto, está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL, donde está a 1,155€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,159€ el litro en la estación PETROPRIX.

El gasoil más barato lo encontraremos en Tuineje, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el diésel está a 1,025€ el litro. La segunda mejor opción está en Tuineje, a 1,040€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este miércoles 20 de agosto está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,965€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación DISA ESCALERITAS de Plaza Hermanos Millares es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,099€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SHELL REHOYAS en Carretera GC 200 km 16 a 1,104€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,969€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Alegría 2, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 0,988€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde está a 0,988€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,104€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.