Hacienda vira el foco hacia la I+D tras pinchar en hueso con el cine

Los inspectores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) han emitido sanciones contra grandes compañías por lo que entiende una mala praxis en la aplicación de las desgravaciones a las que da derecho la inversión en el ámbito de la I+D. El sector audiovisual canario superó con éxito ese trance en el pasado, incluso con el mandato al fisco por parte de la Audiencia Nacional de devolver a los inversores sumas que había exigido de manera indebida y que se sitúan por encima de los cien millones de euros.

La aparición de informaciones que advierten de un reguero de actuaciones de la inspección fiscal sobre las AIE (Agrupación de Interés Económico) a través de las que se vehiculiza la participación en proyectos como los cinematográficos ha encendido las alarmas en el Clúster Audiovisual de Canarias. En esta entidad se agrupa la mayor parte del tejido empresarial isleño que opera en dicho sector. Ayer decidió salir a la palestra a través de un comunicado en el que hizo referencia a las sentencias judiciales que en el pasado reciente han consolidado, a través de «jurisprudencia pacífica», como la calificaron fuentes cercanas al asunto, los incentivos a la producción audiovisual contenidos en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

En «enero de 2025, una sentencia de la Audiencia Nacional reconoció que las AIE pueden tener la condición de (co) productoras cinematográficas ‘a todos los efectos’ y, por tanto, pueden acceder a las deducciones e incentivos fiscales del Impuesto sobre Sociedades para producciones audiovisuales», explican en el texto.

Limita el celo

Eso por un lado, pero es que la decisión judicial también pone límites al celo que puedan mostrar los inspectores. «La Agencia Tributaria no puede contradecir los actos y certificaciones del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales)», continúa el comunicado del clúster sobre la sentencia. ¿A qué actos se refiere? «Por ejemplo, la inscripción en el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales como productora y la calificación o nacionalidad de la película donde la AIE figura como productora». Es decir, lo que digan los órganos competentes en el sector cinematográfico no admite discusión, y el fallo «remite a la doctrina del Tribunal Supremo» que consagra «el respeto a los criterios de otros órganos competentes».

El diario El Confidencial publicó el lunes una información dando cuenta de la proliferación de inspecciones –algunas terminan en sanciones– sobre AIE «creadas por varias firmas de capital riesgo para financiar el mundo de la cultura o de la investigación». Expertos en la fiscalidad que el REF contiene para las producciones cinematográficas desarrolladas en la comunidad autónoma descartan que el asunto tenga nada que ver con un paso atrás que, aseguran, «en absoluto» se ha dado por más que dichas informaciones contengan los nombres de algunas empresas canarias señeras.

En los últimos dos o tres años no se han producido inspecciones en el ámbito de las AIE para el cine en las Islas

Por contra, estiman que en otros ámbitos puede no estar ocurriendo lo mismo. El mencionado diario menciona la participación de AIE en iniciativas que se enmarcan en el campo de las «ciencias de la vida, biotecnología, tecnologías avanzadas de electrónica, tecnologías industriales y digitales, así como la implementación o cooperación en otros proyectos de investigación, desarrollo e innovación, de carácter público o privado». Como posibilidad sobre la nueva aparición de los encontronazos entre el mundo audiovisual canario y los inspectores, las mismas fuentes apuntan a un totum revolutum que no distingue entre eso, que ya está solucionado, y asuntos que tienen aún recorrido hasta que puedan ser aclarados.

El comunicado del clúster viene a aclarar que los problemas que el cine o las series tuvieron con Hacienda en el Archipiélago son cosa del pasado y quedaron superados por las sentencias de la Audiencia Nacional sin posibilidad de que puedan sufrir un retroceso. Tanto es así que no se producen inspecciones por este motivo en las Islas desde «hace dos o tres años».

«Sin sanciones»

En esta línea, el comunicado hecho público por el Clúster Audiovisual de Canarias señala que la información recopilada sirve para constatar que la mayor parte «de inspecciones realizadas en los últimos años han concluido de forma positiva para las empresas, sin desembocar en sanciones definitivas». La entidad también dedica espacio a rechazar las informaciones aparecidas por basarse «en rumores o supuestos no confirmados judicialmente» y alerta de que eso «puede distorsionar la percepción del sector y generar una sensación de inseguridad innecesaria entre potenciales inversores».

En una de sus sentencias, la Audiencia Nacional afeó a Hacienda que incluso llegara a no reconocer el rol de productoras a efectos jurídicos a las empresas que se unen en una AIE. El fallo judicial conocido en el mes de enero condenó al fisco a devolver hasta 22,5 millones de euros a la productora de Ira de titanes (Rosamund Pike, Liam Neeson o Ralph Fiennes, entre otros) terminada en 2012 y que es secuela de Furia de titanes.

Dos producciones cinematográficas de las Islas recibieron 28 millones de euros que el fisco les negaba

Meses más tarde, en abril, llegó la segunda sentencia. En ese caso, el erario público tuvo que retornar 5,5 millones de euros a la AIE Fría Luz del Día, productora del filme La fría luz del día, protagonizada por Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis, y que obtuvo el certificado de obra audiovisual canaria. «La plena gestión de la producción» se llevó a cabo en el Archipiélago, señaló la sentencia. No solo devolvió el papel de productora a la AIE, sino que explicó a la AEAT que no puede actuar según le dice su voluntad apartándose de la línea del resto del Estado. n