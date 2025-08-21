El Banco Central Europeo ha tomado una dura decisión que afectará a todos los hipotecados de España

El Banco Central Europeo (BCE) ha tomado una de las decisiones más importantes que podía hacer este año y afecta directamente a los tipos de interés. El organismo presidido por Christine Lagarde ha aprobado una medida que era esperada desde hace tiempo por muchos analistas, y aunque genera gran incertidumbre, se espera que su impacto en el crecimiento económico sea positivo porque beneficia a las personas que están pagando una hipoteca.

Los tipos de interés son un concepto fundamental en la economía y las finanzas, porque representan el precio del dinero en el tiempo, es decir, cuánto se paga por pedir prestado dinero o cuánto se gana por prestarlo o invertirlo. Se expresan generalmente en forma de porcentaje anual. El organismo de la Zona Euro ha ido ajustando el indicador según las exigencias económicas.

Los tipos de interés están en fase de desescalada

Desde mediados de 2023, el BCE ha subido o bajado los tipos de interés siguiendo una estrategia que pretendía frenar la inflación y reactivar el crecimiento económico de los países de la Zona Euro. Ese año, los tipos pasaron desde el 4,00 % hasta el 4,50 %, alcanzando un pico histórico que no se redujo hasta mediados de 2024.

Durante esta fase de contención, se consolidó la economía porque la inflación ya era más moderada. Hasta finales de 2024, el indicador no se acercó al 3%, y ya comenzó 2025 por debajo de esa cifra. Ahora, el BCE ha tomado una decisión histórica situándolos en un dato que no se veía desde hace tres años.

El BCE baja los tipos de interés al 2%

La institución que controla el dinero de los europeos ha decidido, por fin, situar los tipos de interés en el 2%, recortándolos en 25 puntos básicos (0,25%) desde la última revisión que se hizo en abril. Este dato es alentador tanto para particulares como grandes compañías multinacionales.

Por un lado, la reducción de los tipos de interés alivia la carga financiera de las familias con hipotecas variables, ya que sus cuotas mensuales disminuyen como consecuencia de este factor importante. Esto también hará que las personas que están pensándose en pedir una lo hagan porque actualmente, el Euríbor ofrece buenas condiciones para ello y los intereses que habría que pagar en el futuro son más bajos ahora que hace unos meses.

Por otro lado, las empresas podrían beneficiarse de condiciones más favorables para obtener financiación, lo que incentivaría la inversión y, potencialmente, impulsaría el crecimiento económico.

Sin embargo, no todo son ventajas, porque algunos expertos advierten que mantener los tipos de interés bajos durante mucho tiempo podría fomentar un endeudamiento excesivo y generar burbujas en ciertos sectores económicos, como el inmobiliario. Además, los ahorradores podrían verse perjudicados, ya que los rendimientos de sus depósitos y productos de ahorro tienden a disminuir en un entorno de tipos bajos.

Christine Lagarde ya habla de una posible bajada por debajo del 2% si la economía sigue dándo síntomas de mejora como hasta ahora. Los hipotecados tendrían que esperar a que todas las condiciones se den para volver a cifras inimaginables antes de la cisis económica y la elevada inflación.