Mercados
El Ibex 35 abre la sesión con dudas a la espera de Jackson Hole
El resto de las principales bolsas europeas mostraba una tendencia mixta al comienzo de la jornada
EP
El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este jueves sin tendencia definida y, si bien iniciaba la jornada con un leve retroceso del 0,03%, que llevaba al selectivo a cotizar en los 15.287 puntos, instantes después lograba regresar a terreno positivo y cotizaba plano, con los mercados pendientes del encuentro que los principales banqueros centrales del mundo celebran desde hoy en Jackson Hole.
De este modo, transcurridos los primeros minutos de negociación en la Plaza de la Lealtad, las mayores subidas del selectivo madrileño correspondían a los títulos de Indra y Grifols, con avances del 0,60% y el 0,49%, respectivamente. Por contra, las mayores caídas eran las de Telefónica, con un retroceso del 1,45%; Puig, con un descenso del 0,74%; así como Cellnex, que cedía un 0,53%.
Entre los representantes del sector bancario en el Ibex 35, los títulos de Sabadell ganaban un 0,47%, seguidos de los de Unicaja, con un 0,25%, y Santander, que subía un 0,24%, mientras los de Bankinter se anotaban un 0,19%, y los del BBVA un 0,15%. De su lado, CaixaBank se revalorizaba un 0,09% en la apertura.
El resto de las principales plazas bursátiles del Viejo Continente mostraba una tendencia mixta al comienzo de la jornada. De tal manera, mientras el Ftse 100 de Londres subía un 1,08%, las bolsas continentales se inclinaban a la baja, con el Cac 40 de París cediendo un 0,08%; el Dax de Fráncfort un 0,60% y el FtseMib de Milán bajando un 0,36%.
