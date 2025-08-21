El isleño es el español que más horas trabaja y de los que más extras hace

Canarias es la comunidad autónoma con la jornada de trabajo más larga del país y la quinta que más horas extras anota. La particularidad de su tejido productivo –muy dependiente del sector servicios y muy vinculado al turismo– es uno de los principales motivos por el cual los trabajadores canarios son los que más tiempo dedican a su empleo. Los datos del ministerio de Trabajo y Economía Social, que corresponden al mes de julio, muestran que no hay otro territorio en el conjunto nacional que supere el total de 1.812, 11 horas de media al año que realizan los isleños y que supera a la media española en un 3,58%.

La introducción del control de la jornada es relativamente nuevo, pues se implantó en marzo de 2019 mediante Real Decreto Ley. La norma presentó una batería de decisiones urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Su objetivo es dar la cobertura necesaria a las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como es el caso de los parados de larga duración, pensionistas, jóvenes, migrantes y determinados colectivos de trabajadores. De esta manera, una de las medidas que se adoptó exige a las empresas el registro de las horas extraordinarias que realicen sus empleados.

La implantación de este requerimiento se enmarcó en un contexto en el que, según los datos de la Encuesta de Población Activa, cada semana del año 2017 en España se hicieron una media de 5,8 millones de horas extras a la semana. Lejos de constituir un hecho puntual, al año siguiente, 2018 concluía con una media de 6,4 millones de horas extraordinarias. Además, un 48% de las personas trabajadoras que declararon realizar horas extraordinarias también manifestaron que no se les abonaba ni, por tanto, se cotiza por ellas a la Seguridad Social.

Un 40% más de horas extras

En lo que respecta a Canarias, las estadísticas de Salarios y Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el incremento del número de horas extra con respecto al año anterior a la entrada en vigor de la Ley es de un 40%. Una situación que influye a la vida personal del trabajador, dificultando la conciliación familiar y el salario. Además, incide en las cotizaciones de Seguridad Social, mermadas al no cotizarse por el salario que correspondería a la jornada realizada. Con este dato Canarias comparte el quinto puesto de comunidades con más horas extraordinarias junto a Navarra y Galicia. Por delante se encuentran Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña y Baleares.

No obstante, cabe puntualizar que este dato no quiere decir que se haya producido una subida exponencial, en los último siete años, del número de horas extra que realiza el isleño anualmente. El caso es que antes de 2018 no existía un control consolidado del tiempo extraordinario que se trabajaba en el Archipiélago e igualmente eran muchos los canarios que cobraban dinero en negro o cuyas jornadas no eran correctamente registradas ni declaradas. Sin embargo, desde el Decreto mejora la supervisión y se comprende mejor el aumento de este porcentaje.

8.200 canarios sin cobrar por horas de más

Comisiones Obreras publicó datos sobre las horas extra que, además, no reciben remuneración. En base a su informe un total de 8.200 canarios realizan semanalmente horas extraordinarias sin pago. Este trabajo no remunerado representa un ahorro promedio de 87 euros semanales para las empresas, lo que equivale a aproximadamente 4.562 euros al año por trabajador, una cantidad que deja de ingresar al sistema público.

En cuanto al total de horas no pagadas CCOO habla de 52.000. El dato representa un coste laboral de 53 millones de euros en términos de salario bruto y cotizaciones sociales. Cada trabajador afectado realiza, en promedio, 6,3 horas no remuneradas por semana, equivalentes a 123 euros semanales y 6.407 euros al año. Los sectores más afectados son la hostelería, la industria y el comercio son los que presentan un mayor porcentaje de empleados que se ve obligado a prolongar su jornada laboral de manera habitual sin recibir compensación.