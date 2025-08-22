El aeropuerto de El Hierro, entre los mejores de Europa y el más pequeño de España

El aeropuerto de El Hierro ha sido reconocido, por cuarto año consecutivo, en los premios Airport Service Quality (ASQ), uno de los programas más prestigiosos del mundo en materia de calidad de servicio aeroportuario. Este galardón, concedido por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), se basa exclusivamente en encuestas realizadas en persona a pasajeros que utilizan aeropuertos de todo el planeta.

Este reconocimiento internacional refuerza la posición del pequeño aeródromo canario como una infraestructura eficaz, bien valorada y especialmente apreciada por los viajeros que transitan por ella. Su relevancia se magnifica al tratarse de uno de los aeropuertos más pequeños de España, con unas condiciones geográficas y estructurales que suponen un reto técnico tanto para operadores como para pilotos.

En la edición más reciente del programa ASQ, el aeropuerto herreño ha sobresalido en dos categorías clave:

“Easiest Airport Journey in Europe” , que reconoce a aquellos aeropuertos que ofrecen una experiencia de viaje fluida, cómoda y sin complicaciones , destacando la accesibilidad, la señalización clara y la eficiencia de los procesos de embarque y control.

, que reconoce a aquellos aeropuertos que ofrecen una experiencia de viaje , destacando la accesibilidad, la señalización clara y la eficiencia de los procesos de embarque y control. “Cleanest Airport in Europe”, que premia a las instalaciones más limpias del continente, valorando tanto la higiene de los espacios comunes como la percepción de confort e higiene por parte del pasajero.

Ambas distinciones se otorgan a partir de valoraciones directas de los usuarios, que puntúan aspectos como los tiempos de espera, la atención del personal, la seguridad, la comodidad de las salas y la limpieza en todas las zonas del aeropuerto.

Además de las dos distinciones mencionadas, el aeropuerto de El Hierro ha sido incluido en la exclusiva lista Director General’s Roll of Excellence de ACI World, una mención especial reservada únicamente a aquellos aeropuertos que han recibido premios ASQ de forma continua durante al menos una década. Este honor coloca al aeródromo herreño en una posición de referencia global en cuanto a calidad y constancia en el servicio.

Este selecto listado incluye también al Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y a otros hubs internacionales ubicados en Reino Unido, China, Dinamarca, Omán e Indonesia, lo que demuestra la proyección internacional del aeropuerto herreño dentro de una red aeroportuaria dominada habitualmente por infraestructuras de gran tamaño y tráfico.

Un modelo de eficiencia a pesar de su tamaño

El aeropuerto de El Hierro es uno de los más reducidos de la red de AENA, tanto por superficie como por volumen de tráfico. Su ubicación en un territorio insular, montañoso y con condiciones meteorológicas cambiantes, implica una operativa técnica exigente y particular, lo que no ha impedido que se convierta en un ejemplo de excelencia en atención al pasajero y gestión eficiente de recursos.

A pesar de contar con instalaciones modestas, el aeropuerto ha logrado situarse entre los mejores valorados del continente gracias al esfuerzo de su equipo humano, a su mantenimiento ejemplar y a una filosofía orientada al confort del usuario. El resultado es una experiencia de viaje ágil, clara y altamente satisfactoria, tal y como lo reflejan las encuestas del programa ASQ.

El Airport Service Quality es un programa desarrollado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), considerado actualmente el estándar más riguroso y fiable a nivel mundial para la evaluación de la experiencia del pasajero en terminales aéreas. Su metodología se basa en cuestionarios presenciales que valoran más de 30 parámetros, entre ellos:

Accesibilidad al aeropuerto y facilidad de tránsito

Tiempo de espera en los controles

Atención y amabilidad del personal

Estado y limpieza de las instalaciones

Confort general durante la estancia en el aeropuerto

El hecho de que este programa se base únicamente en la percepción directa de los pasajeros otorga una legitimidad destacada a los premios, que no se conceden por postulaciones ni por campañas promocionales, sino por la experiencia real del usuario.

Un impulso para la marca turística de El Hierro

Este reconocimiento no solo beneficia al aeropuerto, sino también a la imagen de El Hierro como destino turístico. En un contexto donde los viajeros valoran cada vez más la calidad y comodidad de los desplazamientos, contar con un aeropuerto premiado por su eficiencia y limpieza contribuye a reforzar la marca turística de la isla, especialmente en mercados internacionales.

El galardón supone también una motivación adicional para los profesionales del aeropuerto, que ven recompensado su trabajo diario en pro de una mejor experiencia para los usuarios, a pesar de las limitaciones operativas propias de un enclave insular.