Reino Unido
El dueño de Onlyfans, Leonid Radvinsky, obtiene 598,4 millones de euros en dividendos
La empresa está tratando de diversificar el negocio
EP
El dueño de la plataforma de vídeos para adultos Onlyfans, Leonid Radvinsky, ha obtenido 701 millones de dólares (598,4 millones de euros) en dividendos, según ha informado este viernes la compañía a través de la que opera la app, Fenix International.
Este desembolso se correspondió a 497 millones de dólares (424,3 millones de euros) a cuenta de dividendos 'per se' más otros 204 millones de dólares (174,1 millones de euros) divididos en cinco tramos y abonados posteriormente.
Estos pagos coinciden con la posible venta de Onlyfans por 8.000 millones de dólares (6.829 millones de euros). En este sentido, aunque Radvinsky ha recibido distintas ofertas, por el momento, las negociaciones no se han traducido en una operación en firme.
La empresa está tratando de diversificar el negocio atrayendo entrenadores personales, cómicos o cantantes para ampliar su catálogo de servicios e incrementar el número de usuarios.
Onlyfans registró en el año fiscal concluido en noviembre de 2023 unos beneficios de 485,5 millones de dólares (414,5 millones de euros), un 20% más interanual.
Además, Radvinsky se habría embolsado durante los últimos tres años más de 1.000 millones de dólares (853,7 millones de euros) en dividendos gracias a la participación mayoritaria que adquirió en 2018.
- Helado infinito y barcos de sushi: el nuevo templo japonés que llega a Gran Canaria
- Carolina Darias: 'El Gobierno de Canarias no tiene interés en declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: 'El calendario de la ACB es brutal y dirigido, sólo Baskonia, Burgos y nosotros juegan cuatro de las primeras seis jornadas como visitantes
- Once afectados por un brote de salmonella en Gran Canaria
- El viento arranca varias sombrillas de la protesta contra Pedro Sánchez en una playa de Lanzarote y acaban en el mar
- Este es el nuevo festival musical gratuito con el que Mogán despedirá el verano en la playa
- Vecinos de Guanarteme ya no pueden más: piden el cierre nocturno del parque por ruidos