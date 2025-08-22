Elige la estación de servicio con la gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy son los siguientes.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,945€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Gran Canaria situada en el municipio de Agüimes con un precio de 0,947€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria, a 0,945€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,945€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes.

Hoy viernes 22 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en la estación de servicio DISA TARAHALES I de Carretera Los Tarahales en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS a 1,169€ el litro, situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en Avenida Escaleritas 112 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy viernes 22 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. para llenar el tanque por 0,945€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la estación de CANARY OIL ofrece la Gasolina 95 a 0,947€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio DISA TARAHALES I de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,149€ el litro en Carretera Los Tarahales. En Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Agüimes, estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde sale a 0,945€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Agüimes, estación de PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde se puede encontrar el gasoil a 0,945€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,049€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,049€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,065€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,065€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Calle San Blas 15 de Tías a 1,229€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy viernes 22 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 a la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL para llenar el tanque por 1,155€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE JANANA, 46, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,159€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario tiene el carburante Gasolina 98 a 1,280€ el litro en Calle Almirante Lallermand, 31. En Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, la estación de servicio MERCASOSA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,290€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde sale a 1,025€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tuineje, estación de SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Carretera Los Tarahales, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98 en la estación DISA TARAHALES I. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,969€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,965€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, viernes 22 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación DISA CRUCE DE MELENARA, en Cruce de Melenara, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera DISA BOCABARRANCO también ofrece la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Calle Alegría 35.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,969€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.