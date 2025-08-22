Una experta hipotecaria pronostica el fin de la crisis de la vivienda: podría estar cerca, pero no como esperas

El mercado inmobiliario está marcando récords. El precio de la vivienda es cada vez más alto, la oferta está limitada y la demanda no para de crecer. Esta combinación de factores ha hecho que comprarse una casa sea una misión imposible para muchos ciudadanos y se ha convertido en un desafío para los jóvenes y las familias. Además, los alquileres también han experimentado un aumento significativo. Por eso, muchos expertos se aventuran a dar sus pronósticos.

La experta hipotecaria y asesora financiera Montse Cespedosa ha lanzado una advertencia el mercado inmobiliario español. Según la asesora, la crisis de la vivienda podría tener los días contados, pero no por una bajada controlada de precios, sino por un desplome cuando la demanda ya no pueda asumirlos. "El colapso vendrá cuando se frene la demanda, cuando ya no se pueda comprar", afirma la especialista.

En los últimos años, España ha vivido una profunda crisis que ha hecho que los precios hayan crecido muy por encima del ritmo salarial, impulsados por la escasez de oferta, la presión de la inversión extranjera y el auge de los pisos turísticos. El resultado ha sido una burbuja inmobiliaria que, aunque no tan explosiva como la de 2008, ha generado un mercado cada vez más inaccesible.

A esto se suman consecuencias como el incremento del alquiler, la sobreocupación de viviendas o las promociones de obra nueva que no han logrado equilibrar la balanza y, en muchas zonas, la vivienda ha dejado de ser un bien de acceso generalizado para convertirse en un producto de lujo.

El punto de inflexión llegará en dos o tres años

Montse Cespedosa considera que el mercado está próximo a alcanzar su límite natural. Para la asesora financiera, el freno de la demanda será inevitable cuando los precios lleguen a un punto en el que muy pocos puedan permitirse comprar. ¿Crees tú que todos podemos comprarnos una vivienda de 300.000 euros?", se plantea la experta.

"El precio será tan alto que ya no habrá compradores y el mercado se desplomará", alerta. Según sus previsiones, este punto de inflexión podría llegar en un plazo de dos o tres años. Por ello, recomienda valorar cuidadosamente las posibilidades económicas a medio y largo plazo antes de lanzarse a comprar una vivienda.

Cespedosa piensa que más que una corrección impulsada por las políticas del gobierno o la oferta, el mercado podría ajustarse solo, quizás, cuando ya sea demasiado tarde.