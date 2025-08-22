¿Dónde invertir en 2025? La rotación de capital que deja atrás a Wall Street

En los mercados financieros de 2025, el ruido ya no viene de Wall Street. El brillo de Nueva York pierde fuerza frente a un movimiento silencioso pero decisivo debido a una profunda rotación de capital desde Estados Unidos hacia Europa. Allí, lejos del radar de muchos analistas, se esconden compañías que combinan lujo, deporte y tradición con una rentabilidad sorprendente.

“En dos mil veinticinco las reglas para invertir han cambiado y las mejores oportunidades no están en Estados Unidos”, afirma el experto en ahorro e inversiones Antonio Rivas (@atair.ahorro.e.in). Según explica, el dinero se está moviendo hacia Europa, donde aún quedan empresas “tapadas” con modelos sólidos y capacidad de crecimiento.

Una joya oculta en el lujo y el deporte

Uno de esos nombres es DO & CO, un grupo austriaco que ha logrado algo que pocos consiguen: unir el catering de lujo con la Fórmula 1, el fútbol europeo y el tenis de élite. “Es una empresa que mezcla Fórmula 1, fútbol, tenis y lujo”, subraya Rivas.

La compañía lleva más de tres décadas siendo la encargada del catering exclusivo del Paddock Club de Fórmula 1, sirviendo a invitados VIP en cada Gran Premio desde 1992. También alimenta la experiencia de los aficionados más selectos en el Allianz Arena del Bayern de Múnich, en el estadio del Red Bull Salzburg y en el Austria Wien, además de eventos anuales de referencia como el Master de tenis de Madrid o el Festival de Cine en la Rathausplatz de Viena.

“DO & CO ha dado una rentabilidad del 15% anualizado durante los últimos veinte años”, destaca Rivas. Y no solo eso: además de su división de catering, el grupo gestiona hoteles de lujo en Alemania y Austria, consolidando un modelo de negocio diversificado.

16 LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-25, action during the 2025 Formula 1 Belgian Grand Prix, 13th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from July 25 to 27, 2025 on the Circuit de Spa-Francorchamps, in Stavelot, Belgium - Photo DPPI AFP7 26/07/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. DPPI / AFP7 / Europa Press;BELGIUM;f1;formula 1;FORMULE 1;Motorsport;Sport;F1 - BELGIAN GRAND PRIX 2025; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Más que comida: experiencias de alto nivel

La clave de DO & CO está en convertir cada evento en una experiencia irrepetible. Su equipo internacional diseña menús, espacios y decoraciones a medida para empresas, gobiernos y organizaciones deportivas, con capacidad para atender a más de 250.000 invitados en un solo evento.

En España, la empresa también encuentra un terreno fértil. El mercado del catering nacional supera los 4.500 millones de euros anuales, lo que abre nuevas vías de crecimiento para un grupo que ya colabora con organismos de alto nivel, incluido el Ministerio de Defensa, que lo ha puntuado con la máxima calificación.

La oportunidad que pocos ven

“Esto se debe a una profunda rotación de capital desde Estados Unidos hacia Europa, pero aún quedan empresas tapadas como la que hoy te cuento”, señala Rivas. Para el experto, la lección de 2025 está en mirar más allá de Wall Street y aprender a detectar compañías sólidas en sectores estratégicos como el lujo y el deporte.

Mientras el foco mediático sigue en las grandes tecnológicas estadounidenses, Europa empieza a brillar con propuestas distintas: negocios menos mediáticos, pero con bases sólidas y una rentabilidad consistente. Y ahí es donde, según Rivas, está la verdadera oportunidad para el inversor paciente.