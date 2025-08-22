Estos son los festivos locales en Canarias de este 2026

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el calendario oficial de festivos locales para el año 2026, que incluye los días no laborables retribuidos y no recuperables en cada uno de los 88 municipios de la comunidad autónoma. Cada localidad ha elegido dos jornadas festivas, que fueron aprobadas previamente en los plenos municipales y comunicadas a la Dirección General de Trabajo.

Este calendario, regulado por la normativa laboral vigente, contempla un máximo de catorce días festivos, de los cuales dos corresponden a celebraciones locales específicas. Uno de los días más elegidos ha sido el Martes de Carnaval, el 17 de febrero de 2026, seleccionado por 46 municipios del archipiélago, incluyendo capitales como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de La Laguna y Puerto del Rosario.

En Gran Canaria, Agaete celebrará el 29 de junio por San Pedro Apóstol y el 5 de agosto por Nuestra Señora de las Nieves. En Agüímes, los días festivos serán el 20 de enero por San Sebastián y el 19 de febrero, Jueves de Carnaval. Artenara ha optado por el 31 de agosto, en honor a la Virgen de la Cuevita, y el 14 de septiembre por el Cristo de Acusa. Arucas celebrará a San Juan Bautista el 24 de junio, mientras que Firgas lo hará el 17 de agosto por San Roque. Gáldar ha marcado el 15 de mayo para San Isidro Labrador y el 25 de junio para Santiago Apóstol. Ingenio conmemorará a Nuestra Señora de la Candelaria el 2 de febrero y a San Pedro Apóstol el 29 de junio. En La Aldea de San Nicolás se celebrará a San Nicolás de Tolentino el 10 de septiembre y el Día del Charco el 11 del mismo mes. Las Palmas de Gran Canaria recuerda su fundación el 24 de junio, y Mogán celebrará a San Antonio el 6 de abril y a la Virgen del Carmen el 16 de julio. Moya celebrará a San Antonio de Padua el 15 de junio.

San Bartolomé de Tirajana tendrá como festivos el 25 de julio por Santiago Apóstol y el 24 de agosto por festividad local. Santa Brígida celebrará a San Antonio de Padua el 13 de junio, mientras que Santa Lucía de Tirajana lo hará el 24 de octubre por San Rafael. Santa María de Guía dedicará el 19 de marzo a San José y el 21 de septiembre, el lunes posterior a la festividad de Las Marías. Tejeda conmemorará a la Virgen del Socorro el 14 de septiembre. Telde celebrará a San Juan Bautista el 24 de junio y a San Gregorio Taumaturgo el 17 de noviembre. Teror celebrará el 12 de junio al Sagrado Corazón de Jesús, Valleseco lo hará el 25 de mayo por la festividad de su patrón local, Valsequillo el 24 de junio por San Juan Bautista y el 29 de septiembre por San Miguel. Vega de San Mateo celebrará el 21 de septiembre a su patrón, San Mateo Apóstol.

Tenerife

En la isla de Tenerife, todos sus municipios han definido ya sus dos días festivos. En Adeje se celebrará el 20 de enero por San Sebastián, mientras que Arafo ha escogido el 31 de agosto, en honor a San Bernardo. En Arico, las fiestas serán el 8 de septiembre, coincidiendo con Nuestra Señora de Abona, y en Arona, el 5 de octubre con motivo del Santísimo Cristo de la Salud. Buenavista del Norte conmemorará el 24 de agosto a San Bartolomé y el 26 de octubre a Nuestra Señora de los Remedios. Candelaria celebrará el 27 de julio por Santa Ana, y El Rosario el 3 de agosto en honor a Nuestra Señora de La Esperanza. El Sauzal se suma con el 29 de junio, día de San Pedro Apóstol, y El Tanque, con una doble festividad: el 31 de agosto, dedicada a Nuestra Señora del Buen Viaje, y el 19 de octubre, al Santísimo Cristo del Calvario.

En Fasnia, las Fiestas Patronales se celebrarán el 17 de agosto, mientras que Garachico ha elegido el 24 de junio por San Juan. Granadilla de Abona tendrá como festivo el 13 de junio, día de San Antonio de Padua. Guía de Isora también conmemorará a San Juan Bautista el 24 de junio, y al Santísimo Cristo de la Dulce Muerte el 21 de septiembre. En Güímar, se han fijado como festivos el 29 de junio por San Pedro Apóstol y el 7 de septiembre por Nuestra Señora del Socorro. Icod de los Vinos celebrará el 25 de abril a San Marcos Evangelista.

La Guancha se suma con el 17 de agosto como jornada festiva, coincidiendo con sus Fiestas Patronales. La Matanza de Acentejo conmemorará el 6 de agosto a El Salvador, mientras que La Orotava vivirá la Infraoctava del Corpus Christi el 11 de junio. La Victoria de Acentejo celebra el 31 de agosto a Nuestra Señora de la Encarnación. En Los Realejos se celebrarán el 22 de enero por San Vicente y el 1 de junio, Lunes de Remedios. Los Silos conmemoran a San Juan el 24 de junio y a Nuestra Señora de la Luz el 8 de septiembre. Puerto de La Cruz celebrará el 13 y 14 de julio, dedicando esos días al Gran Poder de Dios y a la Virgen del Carmen respectivamente. En San Cristóbal de La Laguna, la festividad del Santísimo Cristo será el 14 de septiembre. San Juan de la Rambla ha establecido como festivos el 24 de junio, por San Juan Bautista, y el 14 de septiembre, por San José. En San Miguel de Abona, será festivo el 29 de septiembre por San Miguel Arcángel. Santa Cruz de Tenerife conmemorará el 4 de mayo el Día de la Cruz, mientras que Santa Úrsula celebrará su festividad local el 21 de octubre. Santiago del Teide lo hará el 16 de julio por la Virgen del Carmen y el 15 de mayo por San Isidro Labrador. Tacoronte celebra a Santa Catalina el 25 de noviembre y Tegueste a San Marcos Evangelista el 25 de abril y a Nuestra Señora de los Remedios el 8 de septiembre. Vilaflor de Chasna honrará al Santo Hermano Pedro el 24 de abril y a San Roque y San Agustín el 31 de agosto.

En Lanzarote, Arrecife celebrará a San Ginés el 25 de septiembre, Haría a San Juan el 24 de junio, San Bartolomé el 24 de agosto. En Teguise, se celebrarán el 16 de julio a Nuestra Señora del Carmen y el 5 de agosto a Nuestra Señora de Las Nieves. Tías celebrará a Nuestra Señora La Candelaria el 2 de febrero, Tinajo a San Juan Bautista el 24 de junio y Yaiza a San Marcial del Rubicón el 7 de julio y a Nuestra Señora de los Remedios el 8 de septiembre.

En Fuerteventura, Antigua celebrará el carnaval el 9 de febrero y a Nuestra Señora de Antigua el 8 de septiembre. Betancuria honrará a San Buenaventura el 14 de julio y a San Bartolomé el 24 de agosto. En La Oliva, las fiestas serán el 2 de febrero por la Candelaria y el 16 de julio por la Virgen del Carmen. Pájara celebrará el 2 de julio a Nuestra Señora de Regla y el 16 de julio a la Virgen del Carmen. Puerto del Rosario ha fijado como festivo el 7 de octubre, y Tuineje celebrará el 13 de octubre las fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel y la conmemoración de las batallas del Cuchillete y Tamasite, además del 2 de febrero por la Candelaria.

En La Palma, Barlovento celebrará el 7 de octubre a Nuestra Señora del Rosario, Breña Alta a San Pedro Apóstol el 29 de junio, y Breña Baja a San José el 19 de marzo y a la Virgen del Rosario el 7 de octubre. El Paso celebrará el viernes 4 de septiembre, antes de la festividad del Pino. Fuencaliente dedicará el 19 de febrero a su festividad municipal, Garafía celebrará a San Antonio del Monte el 12 de junio y a Nuestra Señora de La Luz el 21 de agosto. En Los Llanos de Aridane se celebrará a Nuestra Señora de los Remedios el 2 de julio, Puntagorda a San Mauro Abad el 15 de enero, y Puntallana a San Juan Bautista el 24 de junio. San Andrés y Sauces celebrará el 27 de abril a Nuestra Señora de Montserrat y el 30 de noviembre a San Andrés. Santa Cruz de La Palma y Tazacorte celebrarán el 16 de julio a la Virgen del Carmen, y esta última también a San Miguel Arcángel el 28 de septiembre. Tijarafe lo hará el 2 de febrero y el 8 de septiembre por la Virgen, y Villa de Mazo el 3 de febrero por San Blas y el 4 de junio por el Corpus Christi.

En La Gomera, Agulo celebrará a San Marcos Evangelista el 27 de abril y a Nuestra Señora de las Mercedes el 24 de septiembre. Alajeró celebrará el 16 de julio a la Virgen del Carmen y el 15 de septiembre a Nuestra Señora del Buen Paso. Hermigua tendrá como festivos el 7 de agosto por Santo Domingo de Guzmán y el 8 de septiembre por Nuestra Señora de la Encarnación. San Sebastián de La Gomera celebrará el 20 de enero y el Martes de Carnaval, el 24 de febrero. Valle Gran Rey celebrará a la Virgen de Los Reyes el 7 de enero y a San Juan Bautista el 24 de junio, y Vallehermoso el 23 de julio a la Virgen del Carmen y el 24 de septiembre a San Juan Bautista.

Finalmente, en El Hierro, El Pinar celebrará a San Juan el 24 de junio y a la Virgen del Carmen el 16 de julio. Frontera celebrará a San Lorenzo el 10 de agosto, mientras que Valverde celebrará el 15 de mayo a San Isidro Labrador y el 29 de junio a San Pedro Apóstol.

Los 12 festivos restantes, de carácter regional e insular, fueron aprobados en Consejo de Gobierno el pasado mes de abril. La información sobre estas fechas puede consultarse en el siguiente enlace https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-aprueba-el-calendario-laboral-de-canarias-para-2026-y-abre-el-plazo-para-fijar-las-fiestas-locales/#:~:text=El%20Consejo%20de%20Gobierno%20ha,para%20fijar%20los%20festivos%20locales.