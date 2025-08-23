El grueso del sector vitivinícola avala las medidas para combatir la filoxera

Las asociaciones de viticultores y bodegueros ven positivas las nuevas medidas propuestas por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para frenar la plaga de la filoxera, que pasan por «usar el mar como frontera y limitar el movimiento de uvas y material vegetal entre islas», explica el viceconsejero de Sector Primario del Ejecutivo autonómico, Eduardo García.

Sin embargo, hay mayoría pero no unanimidad: la Asociación de Viticultores y Bodegueros Avibo –que representa en torno al 10% de la capacidad productiva del sector vitivinícola en Canarias– ha mostrado su «profunda preocupación» por la gestión que el Gobierno canario está llevando a cabo contra la plaga de este parásito en Tenerife y ha pedido «rigor científico», al considerar las medidas «desproporcionadas».

Las nuevas restricciones publicadas en el Boletín Oficial de Canarias fueron consensuadas previamente «con la mayoría de las denominaciones de origen, que representan el 90 %», asegura García, que insiste: «No es una decisión que sale de la consejería, sino de un intercambio de opiniones técnico-científicas que entienden que la medida que tomamos atiende al principio de cautela».

Las decisiones adoptadas para controlar la filoxera en la comarca afectada incluyen la prohibición del movimiento de material vegetal, como cepas, raíces, brotes o uvas frescas, dentro y fuera de la zona delimitada, así como la erradicación y tratamiento de las plantas infestadas mediante fitosanitarios autorizados.

Asimismo se ha establecido un perímetro controlado con restricciones estrictas y se implementa una vigilancia reforzada en viñedos cercanos y otras áreas de Tenerife para detectar posibles nuevos focos. Además, la declaración de utilidad pública permite a las autoridades aplicar medidas urgentes y obligatorias, incluyendo el control y desinfección de herramientas y maquinaria que puedan contribuir a la propagación de la plaga.

Críticos con estas novedades, los viticultores de Avibo piden medidas precisas y focalizadas: controlar estrictamente las áreas donde se detecta la plaga y vigilar cuidadosamente el resto de la isla para evitar su expansión. Del mismo modo rechazan medidas «generalizadas o excesivas que afecten a zonas libres de filoxera», o que sean difíciles de aplicar.

Por su parte, Mari Paz Gil, enóloga que trabaja en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, asegura que «las asociaciones compartimos la propuesta de las administraciones públicas en su totalidad». Además, añade que «en cada reunión que hemos mantenido, sabíamos que las restricciones eran necesarias».

Eduardo García insiste en la prudencia y la prevención. Esta misma plaga de filoxera se produjo en el siglo XIX en Europa y resultó en una destrucción masiva de viñedos. Gracias a las fronteras marítimas no llegó a Canarias. Por eso, el viceconsejero recalca que con estas medidas «vamos a ver cómo se comporta la plaga, y después tendremos una idea más clara de cómo seguir trabajando hasta eliminarla».