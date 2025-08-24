Británico y mayor de 44 años: así es el turista tipo que viaja a las Islas

De Reino Unido, Alemania o la Península; con edades que superan los 44 años; un nivel adquisitivo que les permite gastar al día una media de 157,94 euros; y con la finalidad principal de disfrutar de vacaciones, ocio y entreteniendo en hoteles y apartamentos. Así se podría resumir el perfil de los 3,6 millones de turistas que visitaron las Islas durante el tercer trimestre de 2025, según el Instituto Canario de Estadística (Istac). En ese periodo, los visitantes generaron un gasto total de 4.400 millones de euros, lo que representa un 3,54% más que en el mismo trimestre del año anterior, consolidando así el papel del turismo como motor económico del Archipiélago.

De esos 3,6 millones de turistas, el grupo mayoritario fue el británico. Hasta un 33,4% del total de visitantes –casi 1,2 millones– procedían de Reino Unido. El porcentaje contrasta con el segundo mayoritario: el alemán, que supone un 14,6% de las visitas. Los siguen los ciudadanos de la Península, con un 13,1%.

Del bolsillo de los viajeros salió una media diaria de prácticamente 158 euros, lo que supone un 5,3% menos que en 2024. En otras palabras, por cada 100 euros que gastaban el año pasado, en esta ocasión desembolsaron 95. Estos ingresos se repartieron en su mayoría en Tenerife (39%) y en Gran Canaria (26,8%), pues en ellas se gastaron 6,6 de cada 10 euros.

Por países, los turistas de Suiza lideraron el gasto con una media de 174,3 euros diarios, una cifra que contrasta con la de los italianos, que registraron el nivel más bajo con 122 euros al día. La diferencia es notable: los suizos gastaron un 42,9% más.

En lo que respecta a la edad, el grupo más numeroso es el de mayores de 44 años, con 728.478 británicos, frente a los 471.382 pertenecientes al segmento de 16 a 44 años. Al contrario, entre los viajeros españoles la mayoría de quienes visitan el Archipiélago se concentra en el grupo más joven, de 16 a 44 años, que representa aproximadamente el 63,6% del total de visitantes procedentes de la Península.

Otro dato que ayuda a descifrar las características del viajero en Canarias es la manera en la que planifican y prolongan sus estancias. Cuatro de cada diez turistas no dudan en elegir las Islas como destino, y para quienes Canarias no fue una primera opción, se plantearon antes destinos en, sobre todo, el resto del territorio español y Grecia.

Los datos del Instituto Canario de Estadística revelan que casi la mitad de los turistas (49,3%) eligió un paquete turístico contratado, es decir, un servicio que incluye al menos transporte y alojamiento con un precio indivisible. Esta modalidad fue especialmente popular entre los residentes en Países Bajos (68%), mientras que los Italianos (17%) fueron quienes menos optaron por esta opción. En cuanto al momento de la reserva, más de la mitad de los turistas (53,4%) contaba con su habitación de hotel esperándolos en el Archipiélago con una antelación mínima de tres meses.

Las estancias tuvieron lugar, en la mayoría de los casos, en alojamientos privados. También se registró un uso importante de alojamientos como viviendas o habitaciones alquiladas a particulares (14,9%) y de viviendas de amigos, familiares, propias u otros alojamientos privados (8,2%). No obstante, las pernoctaciones en hoteles vivieron un ligero incremento del 2,1% con respecto a julio de 2024. En estos casos, la facturación media diaria por habitación fue de 139,8 euros.

Así, la estancia media de los turistas fue de nueve días. En el ranking destacan los residentes en los Países Nórdicos, que se alojaron 14 días, mientras que los residentes en España realizaron la estancia media más corta, con seis días. En el conjunto nacional, las Islas Baleares coparon el 34,4% del total de las pernoctaciones e, inmediatamente por detrás, se situaron Cataluña, con el 20,4%, y Canarias, con el 18,1% del total.

El informe del Istac revela también el amplio conocimiento que tiene la población extranjera de Canarias como destino. Pues bien, el 71,6% de los turistas habían visitado Canarias anteriormente. El hecho de que vuelvan se debe a una valoración media de satisfacción general del viaje que alcanzó un 8,76 sobre 10.