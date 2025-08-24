No te lo contaron: la fórmula legal para añadir a tu jubilación hasta 60 meses de cotización

Imagina que esos meses de becario sin alta en la Seguridad Social pueden transformarse en años cotizados que impulsen tu pensión y te acerquen a la jubilación sin penalizaciones.

Un nuevo convenio especial te brinda la oportunidad de “recuperar” hasta cinco años de prácticas formativas no reconocidas, corrigiendo huecos en tu historial laboral y mejorando tu futuro económico. A continuación, te contamos cómo funciona este truco oficial paso a paso.

Cinco años

Miles de universitarios, investigadores y becarios que realizaron prácticas sin alta en la Seguridad Social disponen de un convenio especial que les permite computar hasta 1.825 días (cinco años) como cotizados.

Gracias a este mecanismo, quienes arrastran lagunas en su historial podrán incrementar la cuantía de su futura pensión, adelantar la jubilación o simplemente alcanzar el mínimo exigido para prestaciones contributivas.

Pueden beneficiarse de estas ayudas quienes realizaran:

Prácticas formativas no remuneradas realizadas antes del 1 de enero de 2024 .

realizadas antes del . Prácticas remuneradas completadas antes del 1 de noviembre de 2011 .

completadas antes del . Programas de formación investigadora predoctoral (sin alta SS) anteriores al 4 de febrero de 2006.

Quedan excluidos quienes ya perciben pensión de jubilación o incapacidad permanente, salvo excepciones muy específicas. Además, la norma permite integrar otros periodos (como 112 días por maternidad no cotizada y hasta un año por servicio militar) en el cómputo total de cotización.

Plazos

Los interesados disponen hasta el 31 de diciembre de 2028 para suscribir este convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social. Pueden hacerlo de dos formas:

Presencialmente , en cualquier oficina de la Seguridad Social.

, en cualquier oficina de la Seguridad Social. Telemáticamente, a través de la sede electrónica con certificado digital o sistema Cl@ve.

Será imprescindible aportar certificados de prácticas, convenios académicos o diplomas que acrediten los periodos solicitados y un detalle de los meses que se desean regularizar (hasta 60 meses).

¿Cómo se paga?

La cotización se calculará tomando como base la mínima del Grupo 7 del Régimen General en el año de realización de las prácticas, aplicando un tipo de cotización de 28,30% y un coeficiente reductor del 0,77. El pago puede efectuarse:

En un solo plazo , dentro del mes siguiente a la firma del convenio.

, dentro del mes siguiente a la firma del convenio. Fraccionado en hasta 84 mensualidades (siete años) mediante domiciliación bancaria.

Ventajas

Mayor cuantía de pensión : más días cotizados elevan la base reguladora.

: más días cotizados elevan la base reguladora. Acceso a prestaciones : alcanzar el mínimo de 15 años necesarios para cobrar jubilación contributiva o prestaciones por desempleo.

: alcanzar el mínimo de 15 años necesarios para cobrar jubilación contributiva o prestaciones por desempleo. Jubilación anticipada: más periodos cotizados reducen penalizaciones y adelantan la edad de retiro.

Como explica un funcionario de la Seguridad Social, “recuperar años de prácticas es una oportunidad única para mejorar los derechos futuros sin esperar a otros cambios legislativos”.

Pasos finales y consejos

Revisa tu historial: localiza todos los certificados de prácticas. Calcula el coste: en la web de la Seguridad Social hay simuladores. Decide la modalidad de pago que mejor se ajuste a tu situación. Solicita antes de 2029 y asegura tu derecho.

Con este convenio, el sistema corrige décadas de lapsos formativos no cotizados y ofrece a muchos jóvenes una forma de engordar su vida laboral desde periodos que, de otro modo, quedarían olvidados. Una medida que, más allá de cifras, puede transformar la jubilación de toda una generación.