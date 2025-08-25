Baleària gana el pulso a los inversores canarios y se hace con Naviera Armas

Fin al sueño de rescatar las cenizas de Armas Trasmediterranea y mantener la naviera en manos canarias. Así lo deseaba el presidente Fernando Clavijo por considerar estratégico el transporte de ciudadanos y mercancías entre islas y con la Península. La oferta de Baleària ha seducido a los bonistas que se quedaron la compañía fundada por Antonio Armas en 1941. La última palabra la tiene ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El grupo canario, liderado por Boluda y al que se sumaban grandes empresarios del Archipiélago (Rodolfo Núñez, Satocan y Astican) puso sobre la mesa una cantidad inferior en más de 50 millones de euros a los 210 millones comprometidos por Baleària, según fuentes cercanas a la operación. Por dicha suma, la naviera que comanda Adolfo Utor adquiere «la explotación de los tráficos de Canarias, Alborán, y una parte del Estrecho», según la compañía.

La propuesta supone sumar «la gestión de quince ferris» e incorporar «1.500 empleados»

La propuesta supone también sumar «la gestión de quince ferris» e incorporar «al grupo 1.500 empleados», la práctica totalidad de quienes hoy desarrollan su labor en Armas Trasmediterranea. Utor detalló ayer a través de un comunicado que la culminación del proceso supondría que España cuente con una naviera «competitiva» y con tamaño y músculo suficientes para hablar de tú a tú con las multinacionales que ya están operando en el país.

«Si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas», expuso el presidente de Baleària. Asimismo, dio un tinte de continuidad al gigante resultante al aludir a la recogida del «testigo de la histórica Trasmediterránea y de la Naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias».

"Ilusión y entusiasmo"

Aparte de los más de 200 millones de euros que tendrá que desembolsar, el primer ejecutivo de Baleària expuso como gran activo la capacidad que tiene la empresa para convertir el reto en una realidad. Como ejemplo mencionó la «ilusión y el entusiasmo de todos» los «grupos de interés», además de «las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos».

Por su parte, Sergio Vélez, CEO y presidente de Naviera Armas Trasmediterránea, describió la absorción como un paso para consolidar el futuro de la compañía. «Con esta operación, Armas Trasmediterránea se integra en un proyecto de mayor envergadura que abrirá nuevas oportunidades para nuestros empleados y colaboradores. Estos acuerdos ponen el broche final a un proceso de reestructuración y de transformación exigente, largo, pero muy exitoso, gracias al compromiso de todas las partes implicadas en recuperar el valor de la compañía».

Los fondos propietarios deseaban cerrar la compraventa cuanto antes para evitar enquistamientos

Los actuales propietarios de Armas Trasmediterránea son JP Morgan, Barings, Cheyne Capital y Bain Capital. En principio todos ellos eran bonistas que financiaron a la compañía que Baleària compra ahora. Ante los impagos se decidió titulizar ese pasivo que Armas nunca logró aligerar. El golpe final fue la reestructuración que redujo de manera notable la deuda con otros operadores, entre ellos, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la propia familia Armas, varios bancos o Acciona. Este mismo año, la Audiencia Provincial de Las Palmas bendijo la quita diseñada.

Para los mencionados fondos, la gran diferencia existente entre las ofertas recibidas por Naviera Armas son un factor definitivo. Además, la de Baleària colma sus aspiraciones en tiempo récord, otra de las grandes variables a tener en cuenta en esta operación. En el plano político, porque un cambio de gobierno con la llegada del PP a La Moncloa puede suponer obstáculos en el camino de Utor; en lo que se refiere a que la CNMC estudie si existe un grado de concentración insano, porque los bonistas querían registrar cuanto antes una propuesta.

La entrada de DFDS en el Estrecho evita una concentración con posibilidades de ser rechazada por la CNMC

Baleària sabe que Competencia vigila el proceso de adquisición. Cuando, en 2017, Armas compró Trasmediterránea a Acciona, la CNMC puso condiciones. Entre ellas, la de dar entrada a otra compañía. Eso es lo que determina la firma ahora de un segundo acuerdo centrado en el estrecho de Gibraltar y en el que a Baleària se une la danesa DFDS para adquirir (otros 40 millones de euros más) «todos los activos y empleados», explicó el comunicado. La española se queda «el buque Ciudad de Málaga y una concesión en Algeciras.» y DFDS, «los buques Volcán de Tamasite y Villa de Agaete, así como las concesiones y terminales de Algeciras, Ceuta y Tánger Med».

El primero de los acuerdos, más importante y que más afecta a las Islas, atañe a «activos y empleados» de «Canarias, Península, Argelia y Alborán, junto con el negocio de transporte terrestre». Los principales barcos que compra Baleària son «Volcán de Teno, Volcán de Tamadaba, Villa de Tazacorte, Volcán de Tinamar, Volcán de Tindaya, JJ Sister, Almariya yVolcán de Timanfaya», además de «terminales portuarias, oficinas, concesiones y acuerdos de servicios en puertos» que resultan «críticos para las operaciones»: La Luz (La Esfinge), Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Puerto del Rosario, La Palma, La Gomera, Valverde (El Hierro), Los Cristianos (Tenerife), Cádiz, Melilla, Motril, Almería, Argelia y Nador (Marruecos).