Canarias se libra de los ‘okupas de lujo’ que preocupan en la Península

Los hoteles y alojamientos turísticos de Canarias están blindados contra la ocupación. Los problemas vinculados al acceso a la vivienda y el aumento del coste de la vida han desencadenado una nueva tendencia de ocupación en la Península que ha puesto en alerta a los hoteleros. Cada vez hay más casos en España de huéspedes que se niegan a abandonar el alojamiento al finalizar su estancia, lo que pone en un aprieto a los dueños. Por ahora no se trata de un fenómeno generalizado, pero los hoteleros sí reconocen que existen vacíos legales que dificultan la gestión en estos casos. Las Islas, por el momento, se libran gracias, entre otros factores, a la profesionalización del sector y al mayor control tecnológico implantado en los últimos años.

«No hay esa preocupación en los hoteles que están abiertos al público con un desarrollo normal de la actividad», asegura el presidente de la patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, quien asegura que el sector cuenta con mecanismos para impedir que se den estos casos en el Archipiélago.

«El mismo formato de apertura electrónica que tienen casi todos los complejos y hoteles de las Islas hace imposible que ocurran este tipo de fenómenos», explica el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricua. Los sistemas de control en muchos establecimientos incluyen llaves de acceso a las habitaciones que solo están activas unos días y a unas horas determinadas, lo que impide que los huéspedes accedan a las instalaciones una vez pasa ese tiempo estipulado. «Quizás en otras regiones de España todavía hay apartamentos con apertura tradicional, que facilita que los okupas alarguen la estancia sin permiso de los dueños», apunta el empresario.

Uno de los últimos episodios ocurrió en un complejo en Almería. Una familia alquiló un apartamento durante una semana y se negó a salir de allí pasado el periodo de su estancia. La situación se prolongó durante tres semanas hasta que los clientes se marcharon dejando numerosos daños materiales. El caso, que tuvo amplia repercusión mediática, ha servido de aviso a los hoteleros de todo el país.

Pero en Canarias los hoteleros están tranquilos porque la ley les protege. Una habitación de hotel no tiene la consideración de domicilio del huésped una vez terminada la estancia contratada. Es decir, no tiene la misma protección constitucional que una vivienda habitual o una residencia, por lo que si se diera un caso de ocupación, el hotel puede avisar a la policía para que entre y los desaloje. «En un caso así la policía puede entrar sin orden judicial», asegura Mañaricua.

Distinto es el caso de las viviendas vacacionales. En este caso, resolver una ocupación se complica. Al tratarse de una vivienda particular, la policía exige orden judicial para el desalojo y el propietario debe interponer una denuncia por usurpación o acudir a un procedimiento de desahucio exprés. La lentitud de la justicia hace que muchos propietarios sufran largos meses de incertidumbre antes de recuperar su propiedad.

Y si el okupa cuenta con un perfil vulnerable, el proceso judicial suele retrasarse más. El juez suele conceder un plazo adicional –uno o varios meses– para que los servicios sociales gestionen una alternativa de alojamiento. «Creo que se está cometiendo un error, hay que ayudar a la gente que lo necesite, pero lo que no podemos hacer es darle cancha libre a los caraduras», denuncia Marichal.

El presidente de Ashotel insiste en que la atención a las personas en situación de vulnerabilidad debe recaer en el Estado y no en los particulares ni en las empresas: «Pagamos suficientes impuestos para que esas necesidades las cubran las administraciones públicas, no las familias ni los empresarios», afirma. Advierte de que la permisividad legal actual desincentiva la inversión y puede generar efectos perversos, como el caso de un hotel cerrado en Tenerife que acabó convertido en un negocio ilegal en manos de okupas. «Hay que proteger a los vulnerables, pero también garantizar el derecho a la propiedad y evitar que unos pocos se aprovechen de los vacíos legales», concluye.

A pesar de la preocupación que generan estos episodios, los datos reflejan que la okupación ilegal en Canarias sigue siendo un fenómeno muy minoritario. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 663 casos en todo el Archipiélago, lo que equivale a apenas el 0,06% de las viviendas canarias. Muy lejos, por tanto, de la imagen de alarma social que a menudo se proyecta en torno a este asunto, y una cifra que contrasta con la sensación de inseguridad extendida en el debate público.