De Hacienda a la DGT: un asesor fiscal explica las 6 aplicaciones que no pueden faltar en tu móvil a partir de septiembre

¿Te imaginas poder gestionar todos tus trámites con Hacienda o la Seguridad Social sin levantarte del sofá? Ahora es una realidad gracias a seis aplicaciones imprescindibles que no pueden faltar en tu teléfono móvil al iniciar un nuevo curso fiscal. José Ramón López, asesor de Tu Blog Fiscal, recomienda a todos los contribuyentes descargar estas herramientas de inmediato para simplificar la gestión, consultar datos y resolver dudas relacionadas con sus obligaciones tributarias. Estas aplicaciones no solo ahorran tiempo, sino que también ofrecen mayor precisión y seguridad en todos los procesos administrativos.

Los organismos públicos como la Agencia tributaria o la Dirección General de Tráfico (DGT) están dando pasos hacia la digitalización. Desde hace algunos años ya se pusieron en marcha algunas aplicaciones móviles que han revolucionado la forma en que los ciudadanos interactúan con ellos. Estas herramientas permiten realizar trámites como la Declaración de la Renta, consultar multas de tráfico o ver tu vida laboral, todo desde la comodidad de tu hogar.

Sin embargo, muchos ciudadanos aún desconocen su utilidad y no las usan, por eso, el asesor de Tu Blog Fiscal explica su utilidad que va más allá de coger citas en las oficinas de estos organismos. Por eso, si quieres empezar con buen pie septiembre, no olvides instalar estas 6 aplicaciones en tu móvil.

Agencia Tributaria

La aplicación oficial de la Agencia Tributaria es una de las más útiles para los contribuyentes. Con ella podrás consultar las Declaraciones de la Renta de años anteriores, pagar impuestos fraccionados o consultar deudas pendientes, solicitar cita previa en las oficinas y recibir notificaciones sobre trámites importantes. También podrás realizar gestiones relacionadas con el IVA o el IRPF y acceder a información personalizada sobre tu situación fiscal.

Su interfaz intuitiva facilita el acceso rápido a todos los servicios, garantizando una experiencia cómoda y eficiente para los usuarios. "Va bastante bien y evita tener que recurrir siempre al ordenador", explica el asesor fiscal, especialmente en campañas como la de la renta.

miDGT

La app de la Dirección General de Tráfico tiene una función muy importante, porque sirve como carné de conducir digital dentro de España. Si el conductor se olvida del documento físico, puede mostrar la versión electrónica desde la aplicación y será plenamente válida en cualquier control policial. Además, incluye información sobre el vehículo, multas y notificaciones. Sin embargo, López advierte que fuera de España no tiene validez legal.

Mi Carpeta Ciudadana

Esta es la más completa de todas, ya que centraliza datos de múltiples organismos. A través de ella se puede consultar:

La fecha de renovación del DNI o el permiso de conducir.

Información sobre títulos universitarios y vida laboral.

Notificaciones administrativas pendientes.

Import@ss

Es la aplicación de la Seguridad Social para los autónomos. Esta herramienta está pensada para los autónomos porque permite:

Cambiar la base de cotización.

Consultar y pagar recibos.

Modificar datos personales y domiciliaciones.

Como incide López, "para un autónomo es fundamental, ya que prácticamente todo puede gestionarse desde aquí sin necesidad de papeleo".

Cl@ve

La aplicación Cl@ve se ha convertido en una herramienta esencial para la identificación digital. Permite validar la identidad en trámites con Hacienda, la Seguridad Social y otros organismos sin necesidad de buscar la casilla de la declaración de la renta del año anterior ni certificados adicionales. Es rápida, segura y muy utilizada en campañas masivas como la renta.

Seguridad Social

Por último, la aplicación de la Sede Electrónica de la Seguridad Social resulta muy completa. A través de ella se pueden:

Solicitar prestaciones.

Consultar informes de vida laboral y cotizaciones.

Pedir cita previa.

"Su gran ventaja es que evita tener que lidiar con páginas web complejas y permite tener la información centralizada en el móvil", afirma el experto.

Estas seis aplicaciones representan un paso adelante en la simplificación de trámites y en la digitalización de los servicios públicos. Con ellas, los ciudadanos no solo ganan tiempo, sino también seguridad y agilidad en procesos que antes resultaban muy complicados.